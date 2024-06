Ljetni raspored rada stomatoloških ambulanti u osnovnim školama u Banjaluci

BANJALUKA - Stomatološke ambulante u osnovnim školama tokom jula i avgusta će raditi, a JZU Dom zdravlja Banjaluka objavio je raspored rada.

Kako ističu, stomatološka ambulanta u OŠ "Stanko Rakita" od 8. jula do 2. avgusta 2024. godine će raditi svaki radni dan od 7.30 do 14.30, a u ovom periodu stomatološke usluge će se pružati djeci i odraslim pacijentima.

"U periodu kad ambulanta ne bude radila zbog godišnjih odmora, stomatološke usluge djeca mogu dobiti u OŠ 'Branko Radičević', a odrasli pacijenti na lokalitetu Poliklinika", pojasnili su iz Doma zdravlja.

Kako dodaju, stomatološke ambulante u OŠ "Jovan Dučić" i OŠ "Desanka Maksimović" od 1. jula do 30. avgusta neće raditi zbog ljetne organizacije rada Službe za stomatološku zaštitu, a u navedenom periodu djeca koja pripadaju ovim ambulantama stomatološke usluge mogu dobiti u stomatološkoj ambulanti u OŠ "Borisav Stanković" ili OŠ "Georgi Stojkov Rakovski".

Stomatološka ambulanta u OŠ "Branko Radičević", kako kažu, od 27. juna do 30. avgusta će raditi svaki radni dan od 7.30 do 14.30.

"Stomatološka ambulanta u OŠ 'Ivo Andrić' od 20. juna do 30. avgusta će raditi svaki radni dan od 7.30 do 14.30. Stomatološka ambulanta u OŠ 'Jovan Jovanović Zmaj' od 1. jula do 2. avgusta, 12. avgusta do 19. avgusta te 27. avgusta do 30. avgusta će raditi svaki radni dan od 7.30 do 14.30 časova", naveli su oni, te dodali da u periodu kad ambulanta ne bude radila zbog godišnjih odmora stomatološke usluge djeca mogu dobiti u OŠ "Ivo Andrić".

"Stomatološka ambulanta u OŠ 'Vuk Stefanović Karadžić' od 1. jula do 2. avgusta i od 19. avgusta do 30. avgusta će raditi svaki radni dan od 7.30 do 14.30 časova, a u periodu kad ambulanta ne bude radila zbog godišnjih odmora stomatološke usluge djeca mogu dobiti u OŠ 'Branko Radičević'", kazali su oni.

Dodaju da će stomatološka ambulanta u OŠ "Georgi Stojkov Rakovski" od 24. juna do 30. avgusta raditi svaki radni dan od 7.30 do 14.30 časova.

"Stomatološka ambulanta u OŠ 'Sveti Sava' od 1. jula do 30. avgusta će raditi svaki radni dan od 7.30 do 14.30, a stomatološka ambulanta u OŠ 'Borisav Stanković' od 8. jula do 9. avgusta i od 21. avgusta do 30. avgusta će raditi svaki radni dan od 7.30 do 14.30 časova", istakli su oni, te dodali da u periodu od 1. do 5. jula i 12. do 20. avgusta stomatološke usluge pacijenti mogu dobiti u OŠ "Georgi Stojkov Rakovski".

