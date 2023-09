Ljetovanje sa "Mozaikom prijateljstva": Mnogi prvi put vidjeli more

Korisnici Udruženja "Mozaik prijateljstva" iz Banjaluke prije nekoliko dana su se vratili sa dvanaestodnevnog ljetovanja, koje će, kako oni kažu, ostati posebno upamćeno.

"Zahvaljujući pojedincima velikog srca i društveno odgovornim firmama i njihovim velikodušnim donacijama i ovo ljetovanje je uspješno privedeno kraju. I pored raznih peripetija kroz koje smo prolazili, naši socijalno ugroženi sugrađani, velika većina njih koji nisu bili u mogućnosti da plate ovo ljetovanje, ponijeli su najljepše uspomene iz predivne Zelenike", ističu iz ovog udruženja, dodajući da je cijeli tim dao sve od sebe kako bi svako od njih svakodnevno imao tri kvalitetna obroka i ništa im nije padalo teško, jer je neprocjenjivo vidjeti njihova nasmijana lica.

"Mnogi od njih su prvi put vidjeli more uživo, većina njih je prvi put proplivala, svi do jednog, od najmlađeg do najstarijeg, pamtiće ovo ljetovanje, vjerujemo, cijeli život. Za nas po ko zna koji put naš godišnji odmor ima smisla, uzvišen osjećaj", navode oni.

Kako ističu, na putu do mora jednu porodicu su obradovali veš-mašinom, mašinom za suđe i klima-uređajem.