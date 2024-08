Ljubo Ninković poziva roditelje djece koja idu u privatne vrtiće na razgovor

BANJALUKA - Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, pozvao je roditelje djece, koja idu u privatne vrtiće, da dođu na sastanak sa njim i da od Draška Stanivukovića, banjalučkog gradonačelnika, zatraže rebalans budžeta za 2024. godinu.

Ističe da je sa sastanak planiran za petak u 16 časova u Banskom dvoru.

"Pokušaćemo da izađemo sa zajedničkim stavom i rješenjem pred gradonačelnika. Trebamo pokazati odgovornost prema tim ljudima bez obzira ko će u budućnosti biti gradonačelnik ili skupštinsla većina", rekao je Ninković i pozvao sve roditelje djece koja idu u privatne vrtiće da dođu u Banski dvor i da od Stanivukovića zatraže rebalans budžeta za 2024.

Ističe da cijene vrtića, kako u javnim, tako i u privatnim, rastu u smislu promjene ekonomske cijene iz godine u godinu.

"U tom smislu grad nije uradio ništa kako bi riješio ovaj problem ili se pozabavio sa problemima sa kojima se suočavaju roditelji čija djeca idu u privatne vrtiće. Zadnje obećanje Gradske uprave bilo je da će roditelji čija djeca idu u privatne vrtiće dobiti subvencije sa 60 KM na 100 KM, a 150 za avgust. Ova situacija je iskorištena za politički marketing. Dobili su vaučere, odnosno, bezvrijedne papiriće. Taj dan su ljudi iskorišteni, zloupotrebljeni i tih 40 KM razlike neće mnogo pomoći", kazao je Ninković.

Prema njegovim riječima, roditelji moraju dobiti subvencije, tačnije, izjednačavanje sa državnim vrtićima jer Gradska uprava nije obezbijedila ni jedno novo mjesto u javnom vrtiću, a posljednje četiri godine nisu napravili ni jedan novi vrtić.

"Za tu kratkoročnu mjeru se zalažemo i u ovoj i narednoj godini do izgradnje novih vrtića. Iznosi za nove parkove mogli smo iskoristiti za izgradnju sedam, osam vrtića čime bismo dobili oko 1.000 novih mjesta. Gradonačelnik je povećao i investicije za park kod Delte za više od miliona i park Tvrtku, to je oko 2,5 miliona potrošeno na potrebe gradonačelnika a ne djece i roditelja koji se nalaze u teškoj situaciji", naveo je on.

Dugoročna mjera, kako kaže, odnosi se na izgradnju novih vrtića čime će svi roditelji dobiti jednaka prava za svoju djecu.

"Više od 3.000 prijava ima trenutno, a biće primljeno samo 400 djece, što znači da će više od 2.000 njih ostati bez mjesta", naveo je on.

