Loše vrijeme duplo skratilo radne dane na "Aquani"

"Aquana" ove sezone ima mnogo manje radnih dana u odnosu na prethodnu, a glavni uzrok su vremenske prilike.

Prema riječima Svetislava Lazića, direktora Javnog preduzeća "Aquana", ove godine su počeli sa radom 18. juna, što znači da su izgubili 14 dana u odnosu na prethodne godine.

"Proteklih godina sezona je počinjala između 1. i 5. juna", kazao je Lazić za "Nezavisne novine".

Kako ističe, jun je inače najprofitabilniji mjesec, i mjesec kada ima najviše posjeta u vodenom parku, ali, kako kaže, od samog starta bili su uskraćeni za radne dane.

"Jul je većinski bio radan, ali tokom avgusta vremenski uslovi nisu dozvolili da radimo punim kapacitetom", objasnio je on.

Ove godine će, kako kaže, imati pola radnih dana u odnosu na prethodnu sezonu.

"Prošle godine smo imali 69 sunčanih radnih dana i od tih 69 sigurno je 60 dana bilo preko 30 stepeni", objasnio je on.

Dodao je da je ove godine bilo znatno manje ovakvih dana, ali što se tiče prihodovanja, blizu su prošlogodišnjem rezultatu, uprkos svim otežavajućim okolnostima koje su imali.

"Planirali smo do kraja sezone nekoliko koncerata, ali smo odustali", rekao je on, te dodao da su ove sezone imali humanitarni turnir u odbojci "Igre bez granica".

"Možda organizujemo nešto povodom zatvaranja sezone, ali to nije sigurno", kazao je Lazić, te dodao da sezona traje do 31. avgusta, ako vremenske prilike to dozvole.