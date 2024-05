Majka banjalučke zvjezdice: Da se više nikada u svijetu ne desi ovakav zločin (VIDEO)

BANJALUKA - Polaganjem vijenaca danas je u Banjaluci obilježene 32 godine od smrti 12 beba u tadašnjem Kliničkom centru koje su umrle zbog nedostatka kiseonika.

Naime, Odlukom Savjeta bezbjednosti UN u maju i junu 1992. godine bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i oni sa bocama kiseonika iz Beograda za Banjaluku, zbog čega je preminulo 12 tek rođenih beba koje su bile u inkubatorima.

Željka Tubić, majka jedne od 12 banjalučkih zvjezdica, istakla je da je svaka godina sve teža i teža.

"Ono što je bitno da mi svake godine sa ovog mjesta svake godine šaljemo poruku cijelom svijetu da se nikada više i nigdje ne desi ovakav zločin. I da ako već ratuju da u to ne miješaju djecu i nejake, stare i nemoćne", poručila je Tubićeva.

Isidora Graorac, predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, rekla je da ovo jedan od zločin koji se desio prema sasvim nedužnim bićima.

"Svi smo posebno emotivni prema onom sto se desilo, a ove godine pogotovo zbog svega sto se dešava u vezi sa rezolucijom o Srebrenici, a pogotovo što su ponovo u pitanju Ujedinjene nacije koje tada nisu dozvolile život, a danas pokušavaju da nam nametnu omču na vrat, i da žigošu generacije poslije nas", kazala je Graorac.

Željka Cvijanović, član Predsjedništva BiH, istakla je da je važno da služe kao institucionalna podrška ljudima koji su preživjeli traumu.

"Ja se sjećam tog perioda i to je dotaklo svaku porodicu u Republici Srpskoj. Znam kakva su to bila traumatična vremena. Voljom ili nevoljom onoga ko je mogao da odluči da bude ispravna odluka, a on je odlučio da to bude pogrešna odluka. To je zločin bez premca i mi smo dužni da se sjećamo toga", porucila je Cvijanovićeva.

I dječaci i djevojčice iz Udruženja “12 beba” položili su cvijeće na spomenik 12 beba.

I Nenad Stevandić, predsjednik NS RS, je podsjetio da je ovo monstruozni zločin koji je odredio da se na svirep način ubiju banjalučke bebe.

"Ovo je još jedan zločin u Republici Srpskoj za koji, kada su u pitanju srpske žrtve, niko nije odgovarao. Oni koji su odgovorni za ovaj zločin su današnji sponzori ili autori planirane rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a i da se oni toga ne stide", istakao je Stevandić i dodao "da Vojska RS nije probila koridor ko zna koliko bi još banjalučkih beba bilo ugušeno na surov način".

