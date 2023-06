Mali Banjalučani rado idu u izviđače

BANJALUKA - U Banjaluci se ovih dana obilježava stotinu godina izviđaštva.

Miodrag Stanivuković, starješina Odreda izviđača "22. april", za "Nezavisne" je rekao da ima dosta zainteresovane djece za izviđaštvo.

"Članovi su nam uglavnom djeca, ali ono što nam predstavlja problem je to što ne možemo da uključimo svu zainteresovanu djecu, jer nemamo dovoljno članova koji mogu da rade s njima", rekao je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, postoji više starosnih grupa u kojima su djeca raspoređena.

"Od prvog do petog razreda imamo 'pčelice i poletarce', zatim mlađe izviđače uzrasta od šestog do devetog razreda osnovne škole. Takođe imamo još dvije grupe, odnosno uzrast stariji izviđači od prvog razreda srednje škole do 18 godina, a sve preko 18 godina su 'brđani i brđanke'", pojasnio je Stanivuković.

Kako je rekao, izviđačka organizacija je u Banjaluci prisutna još od 1921. godine.

"Godišnjica je trebalo da bude obilježena 2021. godine, ali je zbog panedmije koja je tada bila aktivna odgođena", rekao je Stanivuković, dodajući da su povodom ove godišnjice nedavno izadali monografiju pod nazivom "Sto godina izviđaštva u Banjaluci".

Povodom 100. godišnjice izviđaštva gradonačelnik Draško Stanivuković upriličio je prijem za predstavnike Saveza izviđača Republike Srpske, odnosno članove Odreda izviđača "22. april".

"Razgovarali smo o značaju izviđača za našu omladinu i društvo, a dogovorili smo i podršku grada pri štampanju monografije 'Plamen u srcu'", rekao je gradonačelnik.