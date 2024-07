Mališani banjalučkog naselja Česma dobili igralište

BANJALUKA - Mališani naselja Česma dobili su pravi raj za igru i uživanje.

Vrtuljak, klackalice, ljuljaške sa gnijezdom, tobogan, njihalica, pješčanik samo su dio sadržaja koji krase novu oazu za igru smještenu kod stadiona FK "Rekreativo" u naselju Česma, saopšteno je iz Grada Banjaluka.

Izgradnja ovog velikog dječijeg igrališta je uspješno okončana, a ovu lokaciju je zajedno sa saradnicima obišao i gradonačelnik Draško Stanivuković.

"2024. godina biće obilježena u istoriji Česme kao godina najvećeg napretka ovog naselja, jer će mještani napokon dobiti most, modernu glavnu saobraćajnicu, a dobili su i novo dječije igralište. Osim toga u ovom naselju radimo i projekte vodosnabdijevanja i kanalizacije, kao i rasvjetu prema ovom naselju iz pravca Trapista", poručio je gradonačelnik.

On je istakao da u ovom naselju živi više hiljada sugrađana, te da Česma predstavlja jedno od naselja koje ima najveći razvojni potencijal, zbog čega su, kako je kazao, važna i ulaganja u infrastrukturu ovog dijela našeg grada.

"Naselje Česma koje već 10 godina nema nikakav most, iako ideja za izgradnju novog mosta postoji već 50 godina, a mi ćemo taj projekat ove godine uspješno završiti. U ovom naselju nije ni bilo plana za izgradnju dječijeg igrališta, a ono je sada na raspolaganju mališanima ovog naselja. Sa ulaganjima i radovima svakako nastavljamo i dalje", kazao je Stanivuković.

Predsjednik MZ Česma Rade Radonjić izrazio je veliko zadovoljstvo što je gradska administracija iskazala inicijativu da u ovom naselju izgradi dječije igralište.

"Mnogo me raduje što smo pronašli adekvatnu lokaciju i u svega dva mjeseca stigli od ideje do realizacije i dobili predivno veliko dječije igralište. Zahvalan sam gradonačelniku i Gradskoj upravi što je ovo urađeno i uvjeren sam da će ovo naselje dobiti i most, i put ali i novo šetalište. Ovo su sve razlozi da mi ljepše i lakše živimo u ovom naselju", rekao je Radonjić.

Mještanin Česme Nedeljko Vranješ kazao je da je golim okom vidljivo sve što je u proteklom periodu urađeno u cijelom gradu, a posebno u naselju Česma.

"Grad cvjeta više nego ikad. Česma je dobila dječije igralište, nakon pet decenija obnovljene su prostorije FK 'Rekreativo', a uskoro ćemo dobiti most i put. Dobićemo i kružni tok kod Audi servisa koji je značajan za stanovnike Česme. Sve ono što smo čekali dugo godina konačno smo dočekali", rekao je Vranješ.

Veliko oduševljenje novim igralištem pokazali su i brojni mališani ovog naselja, a jedan od dječaka zahvalio je gradonačelniku što su konačno dobili jedno prelijepo igralište u blizini stadiona, gdje, kako je rekao, često sa bratom i drugarima igra fudbal.

