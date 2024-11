Marinko Umičević otkrio da li će ponovo poslati cipele Melaniji Tramp

BANJALUKA - Zvali su me mnogi američki novinari i pitali da li ću i ove godine poslati cipele za Melaniju i Donalda Trampa, ali ipak neću. To je samo jednom urađeno, rekao je za "Nezavisne novine" Marinko Umičević, tehnički direktor Tvornice obuće "Bema" iz Banjaluke.

"Neće biti ni za Donalda Trampa, on se meni ne sviđa. Prethodno je bio predsjednik, i šta je uradio? Ništa! Zna se ko vlada Amerikom, tako da on nije moj tip. Ona je s naših prostora, zato sam ja to ranije uradio. Nadamo se boljitku, ali neću ponovo slati cipele", istakao je Umičević.

Kako kaže, čuo je da je Melanija cipele iz “Beme”, koje su ranije napravljene za nju, nosila na balu, na koji je i on pozvan, ali je bio spriječen da prisustvuje.

"Kažu da je ona prošle cipele nosila na balu. Bio sam pozvan da prisustvujem na tom na balu, u prvom Trampovom mandatu, ali mi američka ambasodorka nije dala vizu. Tad sam trebao govoriti tri minuta, ali mi nisu dali da odem", rekao je Umičević.

Podsjećamo, 2016. godine, kada je Donald Tramp bio kandidat na izborima za predsjednika SAD-a, Umičević je poslao dva para cipela njegovoj supruzi Melaniji.

"Bema" se tada, kako su "Nezavisne" ranije pisale, na ovaj korak odlučila kao znak podrške njoj i njenom suprugu na predsjedničkim izborima prije osam godina.

Tada je "Bema” napravila jedan par udobnih cipela sa đonom od specijalne memorijske pjene, dok su drugi par cipela bile damske salonke od najkvalitetnije kože, koje su za nju specijalno kreirali dizajneri ove firme.

