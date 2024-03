Meksikanka i Venecuelanka u Banjaluci uživaju u ljubavi i sigurnosti (VIDEO)

BANJALUKA - Da život piše nevjerovatne priče, pa čak i bolje od mnogih romana i filmskih scenarija, potvrdile su u razgovoru za "Nezavisne novine" Adriana Trujilo iz Meksika i Arianna Beatriz Moron Lujan iz Venecuele, koje su zbog ljubavi svoje adrese u dalekoj Latinskoj Americi zamijenile za grad na Vrbasu.

Kako kroz osmijeh objašnjavaju, imaju slična imena, ali i slične životne sudbine.

Meksikanka Adriana Truilo profesionalno se bavi vizuelnim umjetnostima, režiser je na festivalu "Cinema Parallels", trenutno radi na dva dokumentarna filma, ali je i suvlasnica restorana autentične meksičke hrane "Chiquita" u Banjaluci.

Kako kaže za "Nezavisne novine", svog supruga Marka upoznala je na Berlinskom filmskom festivalu, gdje su oboje bili poslovno i, kako ističe, bila je to sudbina, a spojila ih je i strast prema filmskoj umjetnosti.

Venecuelanka Arianna Beatriz svog supruga Srđana upoznala je na kruzeru gdje su oboje radili 2018. godine, a obje naglašavaju da je Banjaluka prijateljski grad, sa susretljivim ljudima, predivne prirode i sjajan za podizanje porodice.

Adriana Trujilo je odrasla u gradu Tihuana i, kako kaže, i danas tamo žive njeni majka, sestre i brat.

"Moja porodica je bila u Banjaluci na vjenčanju i svidjelo im se gdje živim. Jezik mi je u početku predstavljao problem, ali mi je bilo ugodno u krugu ljudi među kojima sam se kretala, jer osobe sa kojima sam se profesionalno susretala, kao i u restoranu, govore engleski jezik. Što se kulturoloških razlika tiče, zanimljivo je kako smo toliko drugačiji, ali ipak imamo i sličnosti. Volimo hranu, proslave, druženje, tradiciju, što su sličnosti, ali smo opet u nekim stvarima i različiti", objašnjava Adriana.

Arianna Beatriz ističe za "Nezavisne" da joj je najveću poteškoću predstavljalo učenje srpskog jezika, ali napominje da najveću prednost života u Banjaluci vidi u bezbjednosti.

"Ovdje se osjećam jako sigurno, što mi je pozitivan kulturološki šok, posebno imajući u vidu kroz šta je prošla ova zemlja u prošlosti. Ovo je jedno od najsigurnijih mjesta u kojima sam boravila i to mi se sviđa. Ono što me baš iznenadilo je to da ljudi ovdje mnogo zure u druge, što se u Venecueli smatra jako nepristojnim. Ovdje svi gledaju jedni u druge, ne samo u mene, ljudi generalno zure i to mi je bio šok", kaže ona.

Dodaje da u Venecueli nije bila sedam godina, ako se ne računa period koji je boravila tamo zbog pandemije virusa korona.

"Baš sam govorila suprugu da kada voziš u Venecueli ne moraš samo da budeš svjestan ostalih automobila, već moraš paziti i na to da li te neko prati. Kad otvaraš garažu, paziš da neko nije iza tebe. Moraš o toliko stvari da razmišljaš, a u Banjaluci mi dok sad razgovaramo sjedimo u parku, naše torbe su skroz na drugoj klupi, sve sa našim telefonima, a tako nešto u Venecueli nije moguće", priča Arianna.

Na njenu priču se nadovezuje i Adriana, koja priča da je slična situacija i u Meksiku.

"Dolazimo iz različitih država, različite vlade i politike, ali korupcija je ogromna i naš novac je u evropskim bankama. Imamo predivnu kulturu, bogatu hranu, divnu prirodu, ravnice, ljude, ali, nažalost, Vlada je problem. Ne možemo šetati naveče gradom, opustiti se, mi tu sigurnost tamo još nemamo. I zbog toga sam zaista tužna, zbog mojih sestara, jer moja porodica živi u takvim uslovima, a situacija se pod sadašnjim predsjednikom samo još više pogoršava", objašnjava Adriana.

Arianna Beatriz se nadovezuje i ističe kako je Banjaluka izuzetno sigurna za žene.

"Ovdje se muškarci fino ponašaju, generalno društvo ima osjećaj za potrebe djece, žena, starijih ljudi, trudnica. Vidim kako svi poštuju trudne žene, tako da generalno mislim da je to jedna od najljepših stvari koje ljudi imaju ovdje", priča ona.

Slično razmišlja i Adriana, ističući da ljudi ovdje i nisu svjesni kakvo bogatstvo imaju.

"Smatram da je Banjaluka skriveni dragulj u Evropi. Internacionalno, svi znaju šta se desilo u BiH, ali je tužno što ljudima ostaje ta slika rata u mislima, a kada se dođe ovdje doživi se poštovanje i napredak. Naravno, i dalje ima situacija koje treba riješiti, ali, generalno, zajednica se razvija predivno", smatra Adriana.

Obje dame jako vole hranu, prvenstveno autentične recepte iz svojih zemalja, a kako Adriana priča, odlučila se da sa suprugom otvori meksički restoran u Banjaluci, ali samo pod uslovom da imaju originalne i autentične sastojke.

"Kada su se svi ti uslovi poklopili, nastao je 'Chiquita' restoran", rekla je Adriana.

I Arianna Beatriz priča da obožava hranu i da je iz te ljubavi nastao njen blog "Simple Kitchen" na Instagramu, gdje sa svojim pratiocima dijeli zanimljive recepte, a kako odmalena govori engleski jezik, koji je profesionalno i predavala, nastala je i platforma "GetChatty" na WhatsAppu, uz koju predaje engleski jezik na malo opušteniji način.

Što se lokalnih specijaliteta tiče, Adriana kaže da najviše voli banjalučke ćevape, dok Arianna prvo mjesto daje gurmanskoj pljeskavici.

