Mijić: Sutra ponovo zaustavljamo autobuse; Ilić: Mi smo protiv poskupljenja karata

BANJALUKA - Ne možemo prihvatiti da poskupi javni prevoz u našem gradu, i na vanrednoj sjednici ćemo predložiti relokaciju sredstava kako bismo pomogli prevoznicima, a za to bi trebalo biti izdvojeno 500.000 KM, rekao je Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka nakon današnjeg sastanka sa prevoznicima.

On je rekao je da već nekoliko dana dogovaraju ovaj sastanak sa prevoznicima.

"Grad Banjaluka se našao u ozbiljnom problemu. Gradonačelnik je neshvatljivo odreagovao i odlučio nekome da prijeti. Mislim da ostavljanje 500 radnika na ulicama je licemjerno", rekao je Ilić.

Istakao je da je važno da narednih dana pokušaju riješiti taj problem.

"Mi smo protiv poskupljenja karata za naše građane. Mi imamo dovoljno sredstava iz budžeta grada da isplatimo te stvari, da ne ide na teret građana.

Predložićemo relokaciju sredstava na vanrednoj sjednici. Vidjećemo sa kojih stavki može da se skine da ovim ljudima pomognemo", rekao je Ilić.

Dodao je da će vjeruje da će doći do razumijevanja od strane gradske administracije.

"Mislim da ovakav sastanak neće biti posljednji. Mi možemo, kao Skupština grada, dati saglasnost na predloženu cijenu i na predloženu subvenciju. Ovdje je samo upitna dobra volja jednog ili više pojedinaca. 500.000 KM je planirano podrške", dodao je Ilić.

Dejan Mijić, direktor "Autoprevoza", kazao je da im nije drago kad moraju podići cijene.

"Ono što mi tražimo jeste da se poštuje ugovor koji je potpisan sa nama prevoznicima. Tada se već znalo da je ugovor loš za nas prevoznike. Grad je u julu prošle godine prekršio ugovor i to je sve dovelo do ovih problema", istakao je Mijić.

Dodao je da su od Nove godine sve popuste koje su dali za određene kategorije snosili isključivo prevoznici.

"Mi ne možemo da snosimo i te troškove. Kulminacija je došla kad je poskupjelo gorivo. Oko 24 odsto je rast cijena, znamo da je to veliki udar za džepove građana", kazao je Ilić.

On je kazao da će zbog danas podnijeti tužbu protiv Gradske uprave zbog prekršenog ugovora.

"To je rekao i gradonačelnik, kad cijena dođe do 2,59KM, stiču se uslovi za poskupljenje. Došlo je do toga i nama je rješenje da to tužbom riješimo", rekao je Mijić.

Dodao je da 500.000 KM nije neko rješenje, jer sva preduzeća pređu preko 591 hiljada km, a prihod mjesečno milion.

"Po sadašnjoj cijeni, to znači da trošimo oko 900.000 KM. Mi izdvajamo oko 381.000 KM za bruto platu, kad to saberete mi imamo minus od oko 210.000 KM", istakao je Ilić.

Dodaje da teško dolaze do goriva, te da ostaju dužni dobavljačima.

"Sutra u devet sati ćemo održati protest, i u glavnoj gradskoj ulici ćemo zaustaviti vozila", rekao je Mijić.