Milaković najbogatiji, Stanivuković prijavio samo platu i kredit

BANJALUKA - Najbogatiji gradski funkcioner je Milan Milaković, odbornik SPS-a, čija vrijednost imovine iznosi 5.100.000 KM.

Podaci su ovo koje je juče objavila Centralna izborna komisija (CIK) BiH, a koji se odnose na 2020. godinu, kada su prijavljivali imovinski karton zbog održavanja lokalnih izbora.

U Milakovićevom vlasništvu je, navodi se, vikendica vrijedna 100.000 KM te firma "Studio design", čija je vrijednost 5.000.000 KM.

Osim njega, na vrhu liste najbogatijih našao se njegov partijski kolega Saša Kondić, čiji su prihodi u toj godini iznosili 112.000 KM, dok je vrijednost njegove imovine bila 2.032.000 KM. S druge strane, on je tada imao i kredit od 160.000 KM.

Za njim ne zaostaje, prema ovim podacima, ni Milenko Rosić, odbornik Ujedinjene Srpske, koji je u toj godini zaradio 61.280 KM, dok je u svom posjedu imao imovinu vrijednu 1.819.000 KM, ali i kredit od 300.000 KM.

Prema CIK-ovim podacima, Mišo Kovačević, SNSD-ov odbornik, posjeduje imovinu vrijednu 1.272.461,59 KM, ali i zaduženje, odnosno kredit u vrijednosti od 1.104.744,45 KM.

Dalje se navodi da Neven Stanić, odbornik iz Ujedinjene Srpske, ima godišnju platu od 33.600 KM, dok je vrijednost njegove imovine iznosila 406.000 KM. On je, osim toga, imao kredit od 20.000 KM.

Milko Grmuša iz PDP-a prijavio je da je zaradio 40.300 KM, a u njegovom vlasništvu su stan, kuća i zemljište, koje je, kako je naveo, naslijedio od oca, vrijedno 210.000 KM, dok se na njegovom računu nalazi 40.000 KM, ali i kredit od 25.000 KM.

Na dnu ove liste, neočekivano, našli su se gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je prijavio da je od novembra 2018. godine pa do 31. decembra 2020. primao platu od 2.863 KM. On je, osim toga, prijavio da ima kredit od 9.587,19 KM do oktobra ove godine.

Osim njega, među "siromašnima" našli su se i Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada i član SNSD-a, koji je u 2020. godini prijavio platu od 6.240 KM, te automobil vrijedan 38.000 KM.

Tu su se našli i Srđan Amidžić, odbornik SNSD-a, čiji su prihodi u 2020. godini iznosili 50.110,33 KM, dok je imao imovinu od 240.000 KM, ali i kredit od 115.823,21 KM.

Prema navedenim podacima, Saša Lazić iz Narodnog pokreta "Banjaluka zove" u 2020. godini primao je naknadu od 630 KM, a u svom posjedu imao je vozilo vrijedno 10.000 KM.

Bilo je i onih koji nisu prijavili ni prihode, ni imovinu, niti rashode, a to su Dragan Banjac iz Socijalističke partije i Nenad Grbić, član SNSD-a.