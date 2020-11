Milan Petković podnio ostavku

BANJALUKA - Milan Petković, predsjednik Gradskog odbora Ujedinjene Srpske Banjaluka, podnio je neopozivu ostavku na tu poziciju.

Nezadovoljan ličnim rezultatom na izborima, unutarstranačkim odnosima i smatrajući da te podjele i netrepeljivosti ne može da pomiri, predsjedniku stranke Nenadu Stevandiću uputio je pismo koje prenosimo u cijelosti.

"Poštovani predsjedniče,

Obavještavam Vas da na osnovu člana 55 statuta Ujedinjene Srpske (u daljem tekstu: US) podnosim NEOPOZIVU OSTAVKU na mjesto predsjednika Gradskog obora US Banja Luka (u daljem tekstu: GrO US BL), a koja ostavka stupa na snagu dana 23.11.2020.god.

Naime, na funkciju predsjednika GrO US BL izabran sam na skupštini koja je održana dana 07.05.2017.god. u Banja Luci. U proteklom periodu zajedno sa zamjenicima i ostalim saradnicima uradili smo mnogo na formiranju mjesnih, reonskih i područnih odbora. Na opštim izborima 2018.god. US je u Banja Luci osvojila 4896 glasova, dok je na lokalnim izborima 2020.god., prema nezvaničnim rezultatima, osvojila najmanje 8210 glasova.

Prije početka izbornog procesa, kao i na sjednici predsjedništva GrO US BL sam iznio svoju proćenu da je realan rezultat 8000 glasova, dok je projekcija Glavnog izbornog štaba bila 12 000 glasova. Očito je da stranka nije ostvarila planirani rezultat, a krivica mora da bude na nosiocima najviših stranačkih funkcija.

Bez obzira na rezultat, ono što je primjetno je to, da se u izbornom procesu nije poštovala stranačka hijerarhija i disciplina, da su pojedini kandidati vršili „unutarstranački izborni inženjering“ na koji su bili upozoreni i od strane Vas kao predsjednika US, dok se izborni štab nije ni bavio tim problemom.

Nakon preliminarnih rezultata izbora, očito je da je taj inženjering i vršen. Kao predsjednik GrO US BL, upoznat sam sa unutrašnjim odnosima u Gro US BL, te smatram da nisam osoba koja može da pomiri podjele i netrpeljivosti koje postoje, a čiji sam uzrok možda ja, a možda i neko ili nešto sasvim drugo. Moj lični rezultat na ovim izborima nije opravdao poziciju nosioca liste, te je i to jedan od razloga podnošenja neopozive ostavke.

Protekle godine rada u GRO US BL ne smatram izgubljenim vremenom, nego periodom u kome sam stekao ogromno iskustvo, kao i saradnike i poznanstva na koja sam ponosan. Moj eventualni daljnji rad i angažman u US biće u skladu sa odlukama koje rukovodstvo bude donijelo u narednom periodu, a Gro US BL želim puno sreće i dobre rezultate u narednom periodu."