Milion KM rješava problem vode na Manjači

Bojan Kresojević, gradski menadžer, boravio je na platou Manjače sa mještanima, sa kojima je razgovarao o obnovi vodovodnog sistema "Banjica", a tom prilikom poručio je mještanima rješenje za njihov problem.

Kako kaže, rješenje je predloženo i prije nekoliko dana na redovnoj sjednici Skupštine grada, a greške na ovom projektu datiraju još od prethodne vlasti.

"Puno je grešaka napravljeno pri realizaciji ovog projekta, još prije desetak godina. Sam projekat je bio dosta dobar, ali se tokom implementacije poprilično odstupilo od samog projektnog rješenja i sada imamo to što imamo. Tako se u sistem 'Banjica' mora uložiti novac za obnovu", rekao je Kresojević.

Dodao je i to kako je vodovodni sistem "Banjica" još prije desetak godina, prema tvrdnjama tadašnjih gradskih vlasti, završen i pušten u rad, međutim, kako kaže Kresojević, on nije izveden u skladu sa tehničkom dokumentacijom, što znači da sve nije završeno u potpunosti kako bi trebalo.

"Nije izveden tehnički prijem. To je zvanično i danas gradilište. Dakle, mi imamo probleme u funkcionisanju prethodnih deset godina, koji su kulminirali usljed povećanog zamućenja na izvorištu jer kaptaža nije izvedena na pravom mjestu. Dolazi do pregrijavanja pumpi, što za epilog ima česte kvarove, što opet znači da sredstva koja su uložena iz kreditnog zaduženja još 2011. godine nisu do kraja i u cijelosti radove na ovom projektu privela kraju", istakao je on, te poručio kako je danas potrebno konkretno rješenje, a koje je još 26. februara predloženo na sjednici Skupštine grada Banjaluke.

"To znači dodatnih milion KM za zamjenu pumpi i sve ostale predviđene radove koji će za rezultat imati optimizaciju funkcionisanja vodovodnog sistema 'Banjica' i koji će riješiti trenutni problem koji imaju ljudi na Manjači po pitanju vode. Nažalost, svjedoci smo da je sjednica Skupštine grada prekinuta još u srijedu. Moj prijedlog je da usvojimo odluku o kreditnom zaduženju u visini od milion KM, da se što prije ide u realizaciju ovog projekta", poručio je Kresojević.

Kresojević je dodao i to kako je u potpunosti saglasan da u radnoj grupi za implementaciju ovog projekta budu i predstavnici mještana, odnosno savjeta MZ Stričići.

Boran Bosančić, predsjednik Gradskog odbora Demosa Banjaluka, rekao je da podržava stanovnike Manjače u borbi za vodosnabdijevanje i pozvao odbornike u banjalučkoj Skupštini da glasaju za kredit i rješavanje ovog problema.

"Podržavam i bilo koji drugi prijedlog kako bi izvorište 'Banjica' bilo sanirano i ljudi u narednom periodu imali uredno i kvalitetno vodosnabdijevanje", istakao je Bosančić.

Predstavnici SPS-a Banjaluka razgovarali su u banjalučkom naselju Stričići sa mnogobrojnim građanima o problemu vodosnabdijevanja i obećali da će SPS od Gradske uprave Banjaluka zatražiti hitno rješavanje ovog egzistencijalnog problema.

"Ne možemo dozvoliti da naši sugrađani u 21. vijeku oskudijevaju sa vodom. Ravnomjeran razvoj svih banjalučkih mjesnih zajednica je jedan od naših prioriteta", saopšteno je iz SPS-a.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.