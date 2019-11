Mini-skijaška skakaonica na Trgu Krajine u Banjaluci

BANJALUKA - Na Trgu Krajine u Banjaluci će, u susret zimskoj turističkoj sezoni, danas biti postavljena mobilna skijaška mini-skakaonica "Mini Planica".

Iz banjalučke Turističke organizacije ističu da će za vikend svi zainteresovani Banjalučani imati priliku da se upoznaju o jednom od najvećih sportskih događaja koji se tokom godine organizuje regionu, a to su skijaški skokovi na Planici.

Mini-skakaonica stiže iz Slovenije, a dostupna će biti od danas do nedjelje, 24. novembra, i to od 10.00 do 19.00 časova.

Postavljanje mini-skakaonice organizovano je u saradnji sa Olimpijskim centrom "Jahorina" i uz podršku grada Banjaluka i Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Iz Turističke organizacije grada ističu da će na ovaj način Banjaluka dobiti atraktivan sadržaj, ali i priliku da se na kvalitetan način promoviše pred turističkim radnicima iz Slovenije.

"Poznato je da gosti iz Slovenije u velikom broju posjećuju naš grad, a projektom `Mini Planica` dodatno učvršćujemo saradnju, istovremeno promovišući veliki sportski događaj u našem gradu", navode iz Turističke organizacije grada Banjaluka.

Na Trgu Krajine planirano je i postavljanje promotivnih štandova s ciljem promocije banjalučke Turističke organizacije, Olimpijskog centra "Jahorina" i slovenačkog Ski-centra "Planica".

"Planiran je i fakultativni obilazak mini-skakaonice da bi se djeca od trećeg do sedmog razreda osnovnih škola upoznala o skijanju i skijaškim skokovima i bogatoj turističkoj ponudi oba turistička mjesta", ističu u Turističkoj organizaciji grada Banjaluka.

Iz Turističke organizacije podsjećaju da je sa Olimpijskim centrom "Jahorina" potpisan Sporazum o saradnji koji podrazumijeva i uzajamnu promociju turističkih proizvoda, zajedničko kreiranje turističkih sadržaja koji će biti plasirani na evropskoj i svjetskoj turističkoj mapi.