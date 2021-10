"Minute su važne", obilježen Svjetski dan borbe protiv moždanog udara

Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara, danas su na Trgu Krajine ljekari i medicinsko osoblje Klinike za neurologiju UKC Republike Srpske građanima besplatno mjerili pritisak i šećer u krvi, kao i skrining na napravilan rad srca.

Siniša Miljković, načelnik Klinike za neurologiju UKC RS, kazao je da je tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana borbe protiv moždanog udara "Minute su važne".

"To je zbog toga što treba brzo prepoznati simptome moždanog udara. Moždani udar je najzarazniji bolest sanašnjice, gdje imamo preko 4.500 oboljelih u Republici Srpskoj, a u svijetu oko 14 miliona", rekao je Miljković.

Prema njegovim riječima, do sada su u samo tri dana naručili preko 3.000 pacijenata, koje će do 19. novembra besplatno pregledati istaknuti neurolozi.

Vlado Đajić, direktor UKC RS, kazao je da je današnja manifestacija organizovana povodom Dana borbe protiv moždanog udara pokazuje, kao mnogo puta do sada, da ljekari sa UKC RS, pored osnovnog zanimanja, lječenja pacijenata, djeluju i preventivno, tako što promovišu zdravlje i prevenciju nastanka moždanog udara.

"Želja nam je da svim stanovnicima skrenemo pažnju da je to jedno teško oboljenje. To je oboljenje koje u 30 odsto slučajeva dovodi do smrti pacijenata i 30 odsto slučajeva dovodi do nepokretnosti pacijenata", istakao je Đajić.

Kako je kazao, oni rade na jedinstvenom projektu besplatnog ultrazvučnog snimanje krvnih sudova vrata i glave sugrađanima.

"Do sada smo preko 55.000 pacijenata pregledali besplatno, a sada ćemo njih oko 1.500 pregledati na UKC-u, a planiramo i u Prijedoru da besplatno pregledamo još 1.000 pacijenata", rekao je Đajić.