Mirna Savić Banjac: Predali smo više od 70 tačaka za narednu sjednicu

BANJALUKA - Za narednu sjednicu Skupštine grada Banjaluka pripremili smo i predali više od 70 tačaka koje su izuzetno važne, kako za naš grad, tako i za naše sugrađane.

Kazala je ovo gradska menadžerka Mirna Savić Banjac, naglasivši da su navedene tačke od velikog značaja, izrazivši nadu da će dobiti podršku na narednom zasjedanju Skupštine grada.

Neke od tih tačaka odnose se na izvještaje i programe rada javnih preduzeća i ustanova, Program uređenja građevinskog zemljišta i zajedničke komunalne potrošnje, kao i na dodjelu prostora udruženjima te zemljišta za fudbalske klubove u prigradskim naseljima.

"Rukovodstvo Skupštine grada zakazalo je Kolegijum za utvrđivanje termina redovne sjednice za utorak, 10. februar, te nam ostaje da vidimo da li će redovna sjednica biti zakazana za 19. februar, kako je najavljeno. Mi smo svoj dio posla obavili, materijale smo predali u roku i ne postoje nikakvi izgovori da se sjednica ne održi", istakla je gradska menadžerka.