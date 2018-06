Mjerenje zagađenosti vazduha i buke od jula?

BANJALUKA - Uskoro će početi mjerenje aerozagađenja i buke u gradu jer je potpisan ugovor s Institutom za građevinarstvo IG, koji je ovaj posao dobio na javnom tenderu godinu dana nakon njegovog objavljivanja.

Petar Bilčar, načelnik Odjeljenja za komunalne poslove, rekao je da je odlučivanje Kancelarije za razmatranje žalbi BiH konačno završeno i da bi mjerenje zagađenja vazduha i buke moglo početi u narednih mjesec dana.

"Ovaj postupak se odužio jer je uloženo nekoliko žalbi Kancelariji za razmatranje žalbi BiH", rekao je Bilčar.

U Gradskoj upravi kažu da je godinu dana trebalo da ovaj tender konačno dobije svoj epilog.

Dodali su da su na javni tender, koji je obavljen prije godinu dana, stigle ponude od Instituta za građevinarstvo IG, čija je ukupna vrijednost ponude iznosila 92.172,60 KM sa PDV-om i JNU Institut za zaštitu i ekologiju RS, s ukupnom vrijednosti ponude od 99.684 KM sa PDV-om.

"I tada je Komisija za javnu nabavku Gradske uprave donijela odluku da upravo ovaj institut dobije posao mjerenja kvaliteta vazduha, ali se na to žalio drugi ponuđač - Institut za zaštitu i ekologiju RS Banjaluka", objasnili su u Gradskoj upravi.

Dodali su da je nadležna Kancelarija za razmatranje žalbi BiH najprije prihvatila žalbu drugog instituta, pa se na to žalio prvi institut, što je Kancelarija takođe prihvatila.

"Izabrali smo najpovoljnijeg ponuđača, ali nam to nisu prihvatili. Izabrali smo drugog ponuđača, ni to nisu prihvatili. Pokušali smo da poništimo javnu nabavku i krenemo u novi postupak i ni to nam nisu dozvolili", naglasili su u Gradskoj upravi. Kako kažu, nakon što je već prošla godina dana, Komisija Gradske uprave ponovo je, kao i u prvom slučaju, izabrala Institut za građevinarstvo IG te odbila žalbu Instituta za ekologiju.

"Žao nam je što se sve ovo dešavalo i što u gradu nismo godinu dana mjerili kvalitet vazduha i buku jer je ovaj postupak toliko trajao. S druge strane, drago nam je da je godinu dana nekome trebalo da utvrdi da prilikom javne nabavke nismo napravili grešku i da smo prvi put, izborom ovog ponuđača, uradili sve u skladu sa zakonom", zaključili su u Gradskoj upravi.

Komentar iz Kancelarije za razmatranje žalbi BiH do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nismo dobili, jer se niko nije javljao na telefon.