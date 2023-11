Mještani Derviša protestovali, nadležni uvjeravaju da će dobiti most prije roka

BANJALUKA - Predstavnici savjeta banjalučkih mjesnih zajednica Lazarevo 1, Lazarevo 2 i Zalužani organizovali su danas mirne proteste na gradilištu na Širokoj rijeci u Dervišima i iskazali svoje ogorčenje zbog spore izgradnje mosta i haosa na zaobilaznicama kroz ovo naselje.

Igor Vidović, predsjednik Savjeta MZ Lazarevo 1, kazao je za "Nezavisne novine" da je glavni razlog protesta i okupljanja mještana nezadovoljstvo brzinom radova i izgradnjom mosta te onim što se dešavalo posljednja četiri i po mjeseca.

"Građani stalno prate situaciju i radnika nema na mostu, pojave se sporadično. Evo, juče su se pojavili kad je bio gradonačelnik i njegovi saradnici, a čim su otišli oni i kamere, za njima su otišli i radnici", tvrdi Vidović i dodaje da traže od odgovornih da se radnici i mašine što prije pojave na gradilištu i da se most završi do kraja godine.

Dodaje da je saobraćaj u kolapsu, a da su mještani ogorčeni i ljuti.

"Što je najgore, ovo dobro vrijeme koje je bilo za građevinsku sezonu radnici nisu iskoristili, a Gradska uprava to nije nadgledala. Dolazimo u situaciju da ne vjerujemo ni Gradskoj upravi i njihovim obećanjima, jer ko nama može garantovati da taj most uopšte može biti gotov do februara. Gradonačelnik je obećao da će 1. decembra radovi biti gotovi. Mi ćemo tog datuma napraviti ponovo okupljanje, pa bila to proslava zbog otvaranja mosta ili opet protesti - vidjećemo", kazao je Vidović.

Iz Gradske uprave Banjaluka, međutim, poručuju da je sve pod kontrolom i da će most preko rijeke Široke u naselju Derviši biti izgrađen i prije predviđenog roka.

Milenko Džever, ovlašteni potpisnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve, kazao je da je krajnji rok za završetak radova 31. decembar, ali, kako ističe, dinamika radova je u dobroj fazi i prema posljednjim informacijama biće završeni i prije ugovorenog roka.

"Obilazimo gradilišta, a upravo na ovoj lokaciji trenutno gradimo most preko rijeke Široka. Novi most je zamjena za onaj stari, prethodni, koji je bio u izuzetno lošem stanju. Moram da naglasim da radovi ulaze u završnu fazu i trenutno se radi na armiranju ploče i pripremi za betoniranje", kazao je Džever.

Gradonačelnik Draško Stanivuković je u ranijoj izjavi na najavljeno okupljanje građana rekao da to doživljava kao izraz njihove zahvalnosti i divljenja za sve što je aktuelna gradska vlast uradila za njih i dodao da će radovi biti završeni prije predviđenog roka.

