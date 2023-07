Mještani Dragočaja zbog vode idu u proteste

Mještani banjalučke mjesne zajednice Dragočaj organizuju proteste zbog svakodnevne redukcije vode.

Prema riječima Marka Marića, predsjednika Savjeta MZ Dragočaj, iako im je rečeno da će redukcije biti okončane do nedjelje, problem sa redovnim snabdijevanjem vode je nastavljen, te u večernjim satima i dalje više banjalučkih naselja, ne samo Dragočaj, nema vodu.

"Povodom toga sve sugrađane pozivamo na protestni skup koji će se održati u utorak, 18. jula, ispred Doma kulture u Dragočaju sa početkom od 20 časova", kazao je Marić i dodao da su članovi Savjeta proširili ovu vijest putem društvenih mreža.

"Neki dijelovi naše mjesne zajednice još nemaju probleme s vodom, ali treba očekivati da će imati jer se očekuju visoke temperature i bojimo se da će nam se ponoviti prošlo ljeto kada osam dana nismo imali vodu", objasnio je on.

Zato, kako kaže, moli sve mještane da pozovu svoje rođake, komšije i prijatelje da dođu u utorak i da na miran i dostojanstven način pokažu nezadovoljstvo odlukama iz uprave "Vodovoda", koji su, kako je podvukao, i najveći krivci u ovoj situaciji.

"Ne znam koliko će se tačno mještana odazvati ovom pozivu, možda od 50 do 70 njih", naveo je Marić.

Prema njegovim riječima, od četvrtka svako veče im nestaje voda u 19 časova i dođe naredni dan u sedam.

"Pritisak bude super i odjednom nestane. Da ne povjeruješ! Ne slabi pritisak, već samo prestane teći voda", kazao je Marić za "Nezavisne novine".

Ne prestajemo da apelujemo na potrošače, ali potrošnja ne da se ne smanjuje, nego se povećava, kazali su iz preduzeća "Vodovod".

"Stoga nemamo drugog izbora nego da proširimo plan redukcija. Redukcije su zadnji alat za kojim potežemo i trudimo se da ih isplaniramo tako da što manje posljedica osjetite. Međutim, morate da shvatite da je njihovo trajanje u vašim rukama", objasnili su iz "Vodovoda".

Na ovaj način, kako kažu, žele da omoguće punjenje rezervoara u noćnim satima kako bi vode bilo u toku dana.

"S druge strane, kompletno i nekontrolisano pražnjenje rezervoara dovelo bi do kolapsa sistema kakav je bio prošle godine, kada je sjeverni dio grada u kontinuitetu bio bez vode pet do 10 dana", kazali su oni, te dodali da su mišljenja da je bolje da vode ima svaki dan bar pola dana, nego da je danima nema nikako.

"Željeli bismo još da napomenemo da su navedene satnice kada mi zatvaramo i puštamo, ali će situacija na terenu biti nešto drugačija, odnosno neće svi u isto vrijeme ostati bez vode, niti će je svi u isto vrijeme dobiti, što će biti uslovljeno brzinom pražnjenja i punjenja sistema, visinskom zonom, pritiskom", naglasili su oni.

"Vodovod" je 14. jula objavio plan redukcije kojim Dragočaj neće imati vodu svakog dana od 19 do sedam časova sutradan, Slatina svakog dana od 20 do osam časova, Piskavica i Potkozarje svakog dana od 18 do sedam časova.

"Svako drugo veče zatvaramo cjevovode od 22 do 12 časova sutradan prema Krminama i Aginom Selu, da bi vode imali Ljubačevo, Javorani i Memići", kazali su oni, te dodali da će Šućuri i Mandići biti zatvoreni od devet do sutradan u devet časova, da bi vodu dobili Donja Kola i Rekavice.