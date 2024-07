Mještani Manjače žale se na mutnu vodu

BANJALUKA - Mještani Manjače ovih dana su u strahu zbog pitanja ispravnosti vode, koja je, kako kažu, mutna, dok im iz "Vodovoda" odgovaraju da je voda uzorkovana i ispravna.

Prema riječima Radeta Božića, predsjednika Savjeta MZ Stričići, voda se stalno zamućuje, a zabrinuti su za njen kvalitet.

"Smatramo da voda nije kvalitetna i da je tehnički neispravna za piće", rekao je Božić te dodao da je voda najsličnija kafi.

"Nadležni nam kažu da je voda ispravna, ali ljudi koji imaju aparate privatno kažu da voda nije ispravna za piće", ispričao je on za "Nezavisne".

Iz "Vodovoda" ističu da su u utorak, 30. jula, obišli sve rezervoare te da nije bilo nigdje ni traga od zamućenosti.

"Poslije smo nasumično išli po selima da vidimo na česmama i svugdje je voda bila uredna", objasnili su oni za "Nezavisne" te dodali da se zamućenost mogla pojaviti poslije rješavanja kvara, ali to bi trajalo kratko i ne bi nanijelo nikakvu štetu.

"Uzorci vode se uzimaju po Pravilniku i ekvivalentu broju stanovnika redovno i vanredno, a mi to radimo na svim našim područjima i češće nego što je Pravilnikom propisano. Zadnji uzorci uzimani su u prethodna dva dana i sve je potpuno uredno i fizički i hemijski, voda je normalno hlorisana. Još se čeka mikrobiologija, to traje nekoliko dana, ali po pravilu je mikrobiologija uredna kad je uredna hemija", istakli su iz ovog preduzeća.

Kako dodaju, uzorci se uzimaju s rezervoara i nasumično po domaćinstvima sa česme, da se može provjeriti i na izlazu od njih i kod krajnjeg potrošača.

Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, prije nekoliko dana prikazao je fotografije sa nekoliko lokaliteta na Manjači, a na kojima su velike cijevi za dovod vode sasječene i prespojene na male, a čak na kraju cijevi stoji kanta.

"Ovo je situacija na Manjači. Presječena velika cijev, a onda prebrikovano iz male u veliku. Džaba im velike cijevi, kad iz malih opet sipaju u velike. Presjekli veliku, pa prespojili u malu. Ovo je na Manjači i ovo se desilo unazad deset dana. Pitajte građane Manjače jesu li u posljednjih deset dana imali čistu vodu ili mulj", govorio je Ninković pokazujući fotografije cijevi.

Dodaje da su za Banjicu dali kredit i ništa nije urađeno.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković istakao je da je u kratkom roku došlo do dva kvara na platou Manjače.

"Nismo htjeli da zatvaramo vodu zbog kvara, jer ako zatvorite, zatvarate i sistem, te zbog jednog dana popravke, mještani ne bi imali vodu dva dana, tako da je jedini način bio privremeno prespajanje cijevi", objasnio je Stanivuković te dodao da su to svakodnevne i tehničke stvari.

"Ovo se može desiti i kada nije suša, to se može desiti i u januaru, i decembru. Imamo dva kvara, izazovna su, mora se voda zaustaviti, ali nismo je zaustavili, napravili smo zamjenu, rokadu cijevi da bi sistem funkcionisao do subote, u subotu će biti pad temperature, kiša, iskoristićemo cijelu subotu i nedjelju to da popravimo", kazao je Stanivuković.

Bojan Kresojević, gradski menadžer, istakao je juče da mještani potkozarskih sela imaju pravo na vodu te je zatražio od predsjednika Skupštine grada da zakaže sjednicu sa tačkom o problemima vodosnabdijevanja.

