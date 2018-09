Mještani banjalučkog naselja Česma glavnom ulicom od 25. septembra

Rekonstrukcija više od 800 metara Ulice Petra Velikog, glavne saobraćajnice u naselju Česma, trebalo bi da bude završena do 25. septembra, potvrdio je u petak Dejan Gaković, direktor preduzeća "Kozaraputevi", koje izvodi ove radove.

"Rok za završetak ulice je 25. septembar i definitivno će rok biti ispoštovan. U petak smo počeli asfaltirati trotoare, ima jedan dio imovinsko-pravnih odnosa koji se još uvijek rješavaju, ali sve bi to trebalo biti završeno do kraja sljedeće sedmice", rekao je Gaković.

Gaković je dodao da će nakon što asfaltiraju trotoare, sljedeće sedmice početi asfaltiranje saobraćajnice.

Slavko Davidović, šef Odsjeka za saobraćaj, kazao je da nadležno odjeljenje očekuje da će rok biti ispoštovan.

"Nadamo se da će izvođač ispuniti sve svoje obaveze i da će ulica biti završena u narednih 10 dana", naglasio je Davidović.

Mještani Česme kažu da ne vjeruju više ni u kakve rokove, jer ih je bilo već nekoliko, a da nijedan nije ispoštovan.

"Dok ne vidim da je asfalt postavljen i da možemo nesmetano prolaziti, neću vjerovati u rokove", rekao je jedan mještanin.

Osim kolovoza, biće izgrađeni i obostrani trotoari, oborinska i niskonaponska kanalizacija, javna rasvjeta, kao i nova autobuska stajališta.

Rekonstrukcija Ulice Petra Velikog u naselju Česma od novog mosta preko rijeke Vrbanje do pravoslavne crkve počela je sredinom marta, a trebalo je da bude završena za 60 radnih dana.

Međutim, radovi su morali biti prolongirani jer su neke kuće oko saobraćajnice napravljene nakon izrade projektne dokumentacije, što je stvorilo probleme u vezi s nivelacijom puta do nekih objekata.

Vrijednost investicije je 750.000 KM.

Od 31. avgusta do 23. septembra svakog dana od osam do 20 časova na snazi je obustava saobraćaja za sva vozila u ovoj ulici od broja 1 do raskrsnice sa Sarajevskom ulicom.

Za vrijeme obustave saobraćaja linija javnog gradskog prevoza putnika broj 9B Česma - Medeno polje - Centar funkcionisaće izmijenjenim redoslijedom.