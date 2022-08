Mještani banjalučkog naselja kočevima štite učesnike u saobraćaju

BANJALUKA - Mještani banjalučkog naselja Ljubačevo žale se da prilikom izmještanja dijela lokalnog puta za Ljubačevo nije kvalitetno spojen javni nekategorisani put za šest zaselaka, te da je, između ostalog, neophodno postaviti zaštitnu ogradu, a povodom čega su se nekoliko puta obraćali nadležnima.

Naime, kako navode, radi se o dijelu puta koji je na 80 metara od raskrsnice s lokalnim putem za Ljubačevo i zaseoke Maglovi, Gugunovići, Ajderi, Vučenovići, Đukići i Gvere.

S obzirom na to da, kako navode, već dvije godine ništa nije urađeno povodom toga, oni su se odlučili da sami nešto preduzmu, pa su prikupili dio sredstava i nasuli kanale te postavili kočeve kako bi bar na neki način zaštitili učesnike u saobraćaju.

Milan Maglov, predsjednik Udruženja građana "Razvitak" Ljubačevo, za "Nezavisne" ističe da su oni u međuvremenu nekoliko puta obavještavali i inspekciju te nadležne u Gradskoj upravi o ovom problemu.

"Inspekcija je izlazila prije dvije godine, kao i ove godine, te je ustanovila da nije bezbjedno za saobraćaj. To uklapanje našeg seoskog, nekategorisanog puta, s lokalnim putem za Ljubačevo nije bezbjedno. Tu su vrtače, uvale i svakog momenta neko može sletjeti", istakao je Maglov.

Kako kaže, oni su u protekom periodu jednu vrtaču nasuli zemljom, ali drugu nisu mogli, a pored koje treba postaviti ogradu.

"Mi smo skupili oko 2.000 KM, našli rovokopač, sve uredili i sad je ostalo samo da se uradi ta ograda u dužini od 30 metara. To nije neka velika investicija, ali Gradska uprava treba da naloži izvođaču radova da to odradi. Mi smo uradili što smo mogli i zvaćemo ponovo inspekciju da izađe kako bi ustanovila trenutno stanje i naložila nadležnima da to riješe", kazao je Maglov.

Iz Gradske uprave su ranije za "Nezavisne" naveli da je investitor radova na izmještanju lokalnog puta za Ljubačevo radi proširenja kamenoloma bilo preduzeće "Kozaraputevi" te da su u toku postupak primopredaje radova i aktivnosti oko promjene vlasništva putnog zemljišta.

"Odjeljenje će insistirati na otklanjanju nedostataka ukoliko se ustanovi da je zahtjev opravdan i prije zvanične primopredaje, a sve u cilju kako bi se obezbijedilo bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja", kazali su iz Gradske uprave.