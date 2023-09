Mještani ne smiju na "sanirani" most u Trapistima, građevinci se vratili (VIDEO)

Obnova mosta u naselju Trapisti završena je prije nepunih mjesec dana, ali je zbog propusta prilikom radova trenutno u toku zamjena stubova, kao i dijelova koji su propali.

Mještani su, kako navode predstavnici ove mjesne zajednice, u strahu da obnovljenim mostom, koji je nedavno otvoren, nije u potpunosti sigurno prelaziti.

Gradonačelnik Draško Stanivuković, pod sloganom "Magije u Banjaluci", u video-klipu objavljenom na njegovoj stranici otvorio je stari, ali, kako je istakao, rekonstruisani most u Trapistima, ali su se ovih dana mašine ponovo vratile, te su radovi ipak nastavljeni.

Rekonstruisanje mosta u Trapistima počelo je prošle godine u septembru sa početnim predračunom od oko 200.000 KM, da bi nakon godinu dana ta cifra izašla na oko 660.000 KM, a most još nije završen.

Igor Vidović, predsjednik Mjesne zajednice Lazarevo, rekao je da je obnova mosta završena prije nepunih mjesec dana, ali je zbog propusta prilikom radova sada u toku zamjena stubova, kao i dijelova koji su propali.

Prema Vidovićevim riječima, dva potporna stuba nisu ni dirnuta, a u osnovi, koju čini beton, su propali.

"Dosad što je urađeno i što se može primijetiti jeste zamjena dasaka i farbanje mosta, kao i propalih drvenih konstrukcija", kazao je Vidović i dodao da se građani s razlogom pitaju da li je ovaj most bezbjedan.

"Odbornici koji su glasali za to da se ovaj most obnovi nikad ne bi dali svoj glas da su znali da će njegova obnova koštati više od 600.000 KM. Prema projektnoj firmi koja je radila predračun za sve jedinične stavke, cijena je deset puta manja nego u ugovoru, te na kraju, kada sagledate sve to, dobijete konačnu cifru od 660.000 KM", kazao je Vidović.

Milada Šukalo, savjetnica gradonačelnika za društvene djelatnosti, ističe da su cijene čelika rasle, te je iz tog razloga nabavka padala dva puta, a ponovljena je i treći put.

"Do promjene u konačnoj cijeni je došlo iz tog razloga. Kada samo krenuli u rekonstrukciju ovog mosta, odmah samo znali da će biti nekoliko faza, te je prva faza bila uređivanje gornjeg dijela mosta, druga faza je dodatno uređivanje samih stubova koji se nalaze u vodi, a to je faza koja je sad u toku", kazala je Šukalova.

Kako ističe, naredna faza je uređenje rasvjete, jer žele da specifična rasvjeta koja će biti na ovom mostu pokaže koliko je ova lokacija značajna za grad.

Šukalova je pozvala predstavnike ove mjesne zajednice na sastanak u kabinet gradonačelnika kako bi se ovaj problem riješio na miran način.