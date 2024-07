Mještani viših zona Dragočaja bez vode peti dan

BANJALUKA – Mještani viših zona banjalučkog naselja Dragočaj i danas su bez vode, što je ukupno peti dan na ekstremno visokim temperaturama.

"Ni kap vode nemamo, voda je došla samo na dva sata na dan protesta (četvrtak) ali je pritisak bio toliko slab da nam ni to ništa nije značilo, jer na primjer nismo mogli oprati ni veš", kazala je jedna mještanka ovog naselja.

Mještani ovog naselja mole nadležne iz "Vodovoda" i Gradske uprave Banjaluka da konačno riješe ovaj problem jer se radi o važnom životnom pitanju.

Kažu da očekuju pun pritisak narednih 12 časova kako im je i obećano.

"Biti bez vode na plus 40 je neizdrživo. Voda iz cisterne nam isto puno ne pomaže, jer ne možemo oprati veš, ne možemo se okupati, ma ništa", kažu očajni mještani.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke kazao je juče da se redukcija vrši, ne da neko nema vode, nego jer je to jedini način da svi u jednom trenutku imaju vodu.

"Redukcija ne znači da mi imamo vodu, pa ne želimo da je pustimo, nego da se voda akumulira, da napunimo sisteme, da imamo vodu i da je pustimo sugrađanima. Redukcija se vrši u 23 časa, kako bi se narednih 12 sati u bazenima i rezervoarima bila akumulirala voda. Radimo sve što je do nas", kazao je on, Draško Stanivuković komentarišući aktuelne izazove sa redovnim vodosnabdijevanjem u pojedinim mjesnim zajednicama.

Stanivuković je poručio i to kako Grad i „Vodovod“ ulažu maksimalne napore da svaki stanovnik grada ima vodu.

"Narednih pet do sedam dana je izazov, ali uspjećemo da obezbijedimo da cijeli donji dio Dragočaja i Kuljani imaju vodu. Što se tiče potkozarskih sela i visinskih dijelova Ramića i visinske zone Dragočaja, tu možemo da radimo jedan sistem, a to je da u 24 časa svi imaju vodu 12 sati. Ulažemo maksimalne napore, dajemo sve od sebe, imamo najbolju namjeru da svi imamo vodu. Ali ovdje se radi o pogrešnim stvarima koje su urađene prije 10, 15 godina. Moramo raditi novi sistem, moraćemo uložiti velike napore", istakao je on.

Mještani naselja Verići kažu da su danas dobili vodu, ali da im je pritisak takođe slab i da mašina za veš ne može da radi, a tople vode takođe zbog toga nemaju.

