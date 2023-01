Mladi Banjalučanin uči, predaje, radi dva posla, govori pet jezika, planira naučiti bar još dva

Mladen Mijić (25) iz Banjaluke, koji aktivno govori pet stranih jezika, i to njemački, italijanski, španski, engleski i turski, svakodnevno provodi sate kako bi učio, ali i prenosio drugima stečeno znanje, a pred sebe je stavio cilj, a to je da do 30. godine nauči još bar dva strana jezika.

Kako priča za "Nezavisne", njegova želja je da kod ljudi podigne svijest o tome koliko će im znanje više jezika pomoći dalje u životu.

Ovaj mladić je završio srednju turističku školu, uporedo radi kao konobar, predaje španski u školi stranih jezika, povremeno radi kao licencirani turistički vodič za španski jezik i, kako kaže, ništa mu nije teško.

"Radim kao konobar u hotelu, i to u smjenama, a nakon toga odvojim vrijeme za učenje. Čak i kad mi je naporan dan, ja zaboravim na sve kad dođem u školu i predajem. Često imam ispite i predavanja, zatim idem na posao, i takoreći nemam slobodnog vremena, ali ja sam zadovoljan", kaže Mijić te dodaje da su njegovi učenici prezadovoljni.

Prema njegovim riječima, kod nas nema mnogo osoba koje govore više jezika, a pogotovo ne turski.

"Recimo, na području Republike Srpske nemamo vodiče za turski jezik i to mi je bio jedan od razloga da se odlučim upravo za ovaj jezik. Prije nekoliko godina sam upisao kurs turskog, a za par dana polažem međunarodni ispit iz ovog jezika i nadam se da će sve dobro proći", kaže ovaj Banjalučanin.

Navodi da je ove godine bio u Turskoj i da je sa domaćinima pričao na njihovom jeziku te da je dobio samo pohvale.

Sljedeći na listi jezika koji želi savladati, kako kaže, je arapski, a želio bi naučiti i švedski ili portugalski, ali se još dvoumi.

"Kaligrafija arapskog pisma je zaista zanimljiva, a sviđa mi se i njihova kultura, način života. Mislim da mi je jedan od težih jezika za učenje bio njemački, ali ja imam svoj način učenja riječi. Turski je isto težak, no brzo sam ga savladao, a vjerujem da će mi najveći izazov biti arapski", kaže ovaj mladić.

Dodaje da je u srednjoj školi učio engleski i ruski, ali da je nakon toga odlučio upisati prvi nivo njemačkog, te je u međuvremenu završio treći stepen. Španski uči odmalena, završio je kurs i sada najslobodnije priča na ovom jeziku.

Želja mu je, kako kaže, da otvori svoju školu stranih jezika, a želio bi predavati bar dva-tri jezika.

Trebalo mu je, ističe, bar po godinu dana da savlada svaki od ovih jezika.

"Mislim da će to trajati tokom cijelog života, jer sve više mi se rađa želja da naučim još neki jezik. Mnogo novca sam dao na te kurseve, ali sve sam finansirao sam i na to sam izuzetno ponosan. Sve što sam uložio u učenje jezika mi se na neki način vratilo", naglašava Mijić.

On ističe da bi želio proputovati cijeli svijet te naučiti sve jezike zemalja kojima putuje. Dodaje da za sebe ne misli da je najbolji i najpametniji, ali da je ambiciozan i ostvaruje svoje zacrtane ciljeve.