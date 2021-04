Moderna banjalučka stajališta će imati i besplatan internet

BANJALUKA - U okviru podizanja kvaliteta sistema javnog prevoza putnika, ove godine je predviđena modernizacija autobuskih stajališta na području grada, potvrdili su za "Nezavisne" u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

Kako su pojasnili, u prvoj fazi biće modernizovana ukupno 32 stajališta, odnosno biće postavljeno 36 novih nadstrešnica.

"Radi se o stajalištima koja koristi najveći broj putnika. Obuhvaćeno je centralno gradsko područje, te naselja Obilićevo, Borik, Starčevica i lokacije kod Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, te Nova autobuska stanica, kružni tok kod 'Lesnine', Malta i kod Fabrike obuće 'Bema'", objasnili su u resornom odjeljenju.

Prema njihovim riječima, vizija Gradske uprave jeste razvijanje javnog gradskog prevoza, odnosno moderan i efikasan te finansijski dostupan javni prevoz putnika.

"Kroz aktivnosti koje će biti sprovedene u narednom periodu u ovoj oblasti cilj je da određeni broj ljudi iz auta pređe u autobus, odnosno da se poveća procenat korištenja javnog prevoza, koji trenutno iznosi svega oko 10 odsto", rekli su u Odjeljenju.

Dodali su da će nova, moderna stajališta biti opremljena besplatnim internetom, displejom za informacije putnicima, punjačima za mobilne telefone i drugim stvarima.

"Ova modernizacija će dati novi identitet i prepoznatljivost javnom prevozu u našem gradu", zaključili su u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

Gradonačelnik Draško Stanivuković je ranije kazao da je strateško opredjeljenje Gradske uprave potpuna modernizacija javnog prevoza, te da je ovaj projekat važan korak ka tome.

"Pokrećemo inovacijske izazove jer je to obaveza zbog vremena u kojem živimo, prema generacijama koje dolaze i resursima koje imamo", naveo je Stanivuković.

On je tada najavio da u okviru modernizacije javnog prevoza grad planira do kraja godine da postavi do 40 modernih autobuskih stajališta u užem dijelu grada.

"Autobuska stajališta iz centra grada biće raspoređena u seoskom dijelu, gdje ih sada uopšte nema. Naša želja je da udvostručimo broj korisnika javnog prevoza", istakao je ranije Stanivuković.

Podsjećamo, početkom ove godine je u funkciju pušteno prvo "pametno autobusko stajalište" na području grada, na lokaciji kod Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović".

Anja T. iz naselja Obilićevo, koja često koristi autobus za odlazak do posla, kaže da su gradu potrebna savremena stajališta sa displejima na kojima piše za koliko on dolazi.

"Trebaju nam stajališta kao u evropskim gradovima, s preciznim informacijama. Cijena karte nije mala i zato bi trebalo i stajališta da budu bolja", rekla je ona.

Lokacije za savremena stajališta:

- centralno gradsko područje

- Obilićevo

- Borik

- Starčevica

- Univerzitetski klinički centar RS

- Nova autobuska stanica

- kružni tok kod "Lesnine"

- Malta

- Fabrika obuće "Bema"