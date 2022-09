Moguća pomoć Banjalučanima u obezbjeđivanju ogreva

BANJALUKA - Svjestan svih poteškoća s kojima se građani suočavaju po pitanju nadolazeće sezone grijanja u Banjaluci, gradski menadžer Bojan Kresojević pozvao je relevantne institucije da se uključe u rješavanje ovog problema.

Kako je istakao, samo zajednički se može doći do konkretnog rješenja.

"Moram da naglasim da je u sistem daljinskog grijanja uključeno oko 19.000 korisnika, odnosno fizičkih lica, te oko 1.000 poslovnih korisnika. Što se tiče ostalih domaćinstava, ja sam ranije predložio rješenje za obezbjeđenje ogreva, dakle drveta i paleta po sistemu kvota za svako domaćinstvo. Ipak, za ovo je potrebno da se uključe Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, 'Šume Republike Srpske', Privredna komora RS, ali i Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Stoga pozivam ministra poljoprivrede, ali i predstavnike Privredne komore i 'Šuma RS' da predlože bilo koji termin, da se sastanemo i zajedno dođemo do konačnog rješenja za naše sugrađane", rekao je Kresojević.

Dodao je da u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima sistem daljinskog grijanja, koji je Skupština grada dodijelila preduzeću "Eko toplane", predstavlja komunalnu djelatnost od posebnog interesa za koji grad određuje cijenu, te ukoliko ne obezbijedi povećanje cijena u stečenim uslovima, dužno je da obezbijedi subvenciju.

"Grad je to i učinio i to u iznosu od dva miliona KM. Treba svi zajedno da se sastanemo, da sjednemo, razgovaramo i dođemo do konkretnog rješenja, kako naši sugrađani ne bi osjetili još jedan talas poskupljenja", kazao je Kresojević.

S tim u vezi Slaven Gojković, direktor "Šuma Republike Srpske", za "Nezavisne" kaže da nije dobio ovaj poziv, ali da će svakako učestvovati na sastanku.

"Mi smo otvoreni za razgovore, imamo ugovore s 'Eko toplanama', gdje dostavljamo sirovinu za njih, kao i ugovore za snabdijevanje ogrevnim drvetom za određene kategorije stanovništva.

Znamo i da je na snazi zabrana izvoza peleta i ogrevnog drveta, te da se razmatra se da se ona produži", kazao je Gojković.

Kako kaže, i na šumska gazdinstva se vrši pritisak da se maksimalno angažuju na isporuci za te kategorije, i stanovništva i strateških kupaca, a sve kako ne bi došlo do problema pred grijnu sezonu.

Goran Zubić, zamjenik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, kaže da je nelogično da se poziva ministar poljoprivrede da rješava grijanje građana.

"Problem grijanja je komunalni problem, odnosno problem opština i gradova, a ministar poljoprivrede nije nadležan za taj segment. Ako govorimo o poskupljenjima, ogrevno drvo nije poskupjelo, tako da ne možemo govoriti o pojeftinjenu nečega što nije poskupjelo", kaže Zubić za "Nezavisne".

On ističe da šumska gazdinstva već izdvajaju 10 odsto od prodaje šumskih drvnih sortimenata opštinama i gradovima, a što je, kako kaže, značajno veći procenat izdvajanja u odnosu na druge zemlje u okruženje, gdje je od 2,5 do četiri odsto.

"To je na godišnjem nivou preko 17 miliona KM opštinama i gradovima u njihove budžete. Bilo bi fer da opštine i gradovi iz tih sredstava subvencionišu svoje građane kad je u pitanju grijanje ili neka druga problematika. Ne može se obavezati jedno javno preduzeće, kao što je šumarstvo ili bilo koje drugo, da subvencioniše građane jer to nije njihova namjena", istakao je Zubić.

Lazo Šinik, sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori RS, ističe da je ovo aktuelna tema te da će i njihovi predstavnici biti uključeni u dogovore koji se tiču snabdijevanje energentima.

"Ako dobijemo poziv znaćemo kako da se odredimo. Znamo da su bilansi kojim raspolažemo takvi da zadovoljavaju potrebe domaćih potrošača, a i prevazilaze ih", kazao je Šinik.

Prema njegovim riječima, mjera zabrane izvoza trupaca i peleta, koja je bila uvedena na 90 dana, imala je za cilj da stabilizuje poremećaje na tržištu, koji su prouzrokovani enormnom potražnjom zapadnoevropskih zemalja, a što je uzrokovalo veoma visoke cijene na domaćem tržištu.

"To je stvorilo nesigurnost za domaće potrošače i nestašicu, gdje su svi zaključivali ugovore s vanjskim partnerima i onda je trebalo doći do reakcije vlasti, a posebno kada je riječ o peletu.

Treba naći rješenje, mi smo i predložili da se po prihvatljivijim cijena snabdije domaće tržište, a nakon toga da se izvozi na inostrano tržište", kazao je Šinik.