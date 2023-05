Most u Dervišima se zatvara na pola godine, mještani strahuju od kolapsa u saobraćaju

U toku je javna nabavka za izbor izvođača za rekonstrukciju mosta preko Široke rijeke na Putu srpskih branilaca u Dervišima.

Zbog toga je predviđeno da, nakon uvođenja u posao, radovi traju šest mjeseci, te će stari most biti uklonjen, kako bi se izgradio novi, a tokom izvođenja radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen, saznaju "Nezavisne".

Do obustave saobraćaja zbog izgradnje mosta u Dervišima neće doći u narednih mjesec dana.

Dejan Mijić, predsjednik Udruženja saobraćaja i veza pri Privrednoj komori Republike Srpske, potvrdio je da je mjesto na kom su najavljeni radovi žila kucavica, odnosno bitan put koji povezuje Laktaše sa Banjalukom.

"To područje je naseljeno i naravno da će doći do ogromne gužve u gradu", naveo je on.

Kako kaže, svi prevoznici, kako u putničkom, tako i u teretnom saobraćaju, imaće ogromne troškove.

"Smatramo da je veoma diskutabilna odluka da se saobraćaj u potpunosti obustavi, te smo predložili da se ili postavi privremeni most ili neka vrsta alternativnog prelaza", istakao je on.

Mještani se slažu da je most oronuo i da mu je potrebna rekonstrukcija, ali ističu da će njegovim rušenjem doći do problema u protoku saobraćaja.

"Svi mi koji živimo na tom području imaćemo problem sa odlaskom do grada, jer se neće moći doći od 'Centruma' pa do prijedorske petlje", objasnila je zabrinuta mještanka i dodala da je šest mjeseci dug period.

"Mislim da će biti kolaps u saobraćaju tokom izvođenja navedenih radova", zaključila je ona.

Nataša Ivetić, član Savjeta mjesne zajednice Zalužani, potvrdila je za "Nezavisne novine" da će navedene obustave prouzrokovati ogromne gužve.

"Iako će doći do gužvi u saobraćaju, ovo je ipak jedini način da se završi projekat koji smo svi mi mještani Zalužana čekali duže od 20 godina", rekla je ona.

Ivetićeva je u ime Savjeta MZ apelovala na učesnike u saobraćaju da budu strpljivi i shvate novonastalu situaciju, koja će svima, kako je istakla, donijeti samo pozitivan ishod.

Radovi i na pružnom prelazu

Kako kaže izvor "Nezavisnih novina" iz Gradske uprave, zaprimljeno je obavještenje o početku radova na rekonstrukciji pružnog prelaza Zalužani, na Putu srpskih branilaca.

"Za vrijeme izvođenja radova na zamjeni patosnica na pružnom prelazu, u trajanju od tri dana, saobraćaj za sva vozila na ovom dijelu puta biće potpuno obustavljen", kazao je on.