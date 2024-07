"Mozaik prijateljstva": Potrebna pomoć za prikupljanje namirnica za ljetovanje

Udruženje građana "Mozaik prijateljstva" svakodnevno radi na prikupljanju namirnica za javnu kuhinju, ali i odlazak na more, za koje su se prijavila 42 korisnika.

Prema riječima Miroslava Subašića, predsjednika UG "Mozaik prijateljstva", odlazak njihovih korisnika i dijela tima na more se polako, ali sigurno približava, a plan je da na ljetovanje idu 25. avgusta.

"Još nismo sve spremili, ostala nam je trećina posla", rekao je on te dodao da ne smije da se zbog odlaska na ljetovanje zapostavi rad javne kuhinje.

"Robert Dacešin je platio ljetovanje za jednu osobu, kao i Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, ali i mnogi drugi", kazao je Subašić.

On optimistično tvrdi da će uspjeti prikupiti sve do polaska.

"Javio nam se doktor Vlado Đajić te će nam finansirati prevoz, što je od velikog značaja za nas", rekao je Subašić i dodao da su od Đajića dobili ovakvu pomoć i prošle godine.

"Prikupljamo u marketima namirnice, ali većina tih namirnica ide za javnu kuhinju. Možemo izdvojiti jedino ulje, šećer ili neke konzerve za odlazak na more jer tamo kuvamo za naše korisnike", istakao je on.

Kako kaže, svi zainteresovani hranu mogu donirati za ljetovanje na više načina, a možda je najbolje da se namirnice donesu u "Mozaik prijateljstva" i da napomenu da je donacija namijenjena za more ili u marketu da uplate novac.

"Prijavila su se 42 korisnika, a moguće je da se prijavi još pet lica i više ne, jer smo ograničeni brojem", objasnio je Subašić, te dodao da su pronašli smještaj i da idu u Zeleniku, u Crnu Goru.

"Mi već 18 godina tradicionalno vodimo ljude na more, a za to nemamo budžet. Mi ovo napravimo da nešto košta, a onda pored toga tražimo ko će za nekoga platiti kako bismo na moru imali namirnice za kuhinju", ispričao je on te dodao da je odlazak na more po osobi koštao prošle godine oko 450 KM, a cijena je ista i ove godine.

"Na ljetovanju ćemo, kao i u prostorijama javne kuhinje, pripremati sva tri obroka te smo pronašli kuću sa kuhinjom i ostavom kako bismo mogli kuvati", ispričao je on.

Kako kaže, kao i svaki put, drugi dio tima ostaje u javnoj kuhinji i tako prepolovljen nastavlja sa pripremom redovnih dnevnih obroka.

