"Mozaik prijateljstva" planira korisnike odvesti na more

BANJALUKA - Nakon proslave praznika i svečanih trpeza Udruženje građana "Mozaik prijateljstva" počelo je sa pripremama za ljetovanje, te i ove godine planira svoje korisnike odvesti na more.

Prema riječima Miroslava Subašića, predsjednika Udruženja građana "Mozaik prijateljstva", potrebno je dosta vremena kako bi se pripremili za more, čak nekoliko mjeseci jer, kako kaže, nemaju za to novac.

"Hvala Bogu i dobrim ljudima jer smo zahvaljujući njima proslavili sve praznike uz raskošnu trpezu i muziku uživo. Mnogo naših korisnika proslavio je Uskrs, Bajram i Vaskrs", rekao je Subašić te dodao da su sve uspjeli napraviti, a ljudi su dočekani kako treba, te su i kući ponijeli mnogo darova.

"'Mozaik prijateljstva' se sada vraća starim obavezama, kako obezbijediti hranu za javnu kuhinju, kako napraviti socijalno preduzeće, ali i kako naše korisnike odvesti na more", rekao je on.

Cilj je, kako ističe, ponovo odvesti ljude na more.

"Mi već 18 godina vodimo ljude na more, a za to nemamo budžet. Mi ovo napravimo da nešto košta, a onda pored toga tražimo ko će za nekoga platiti kako bismo na moru imali namirnice za kuhinju", ispričao je on.

Prošle godine su, kako kaže, vodili 50 polaznika, i to djecu, paraplegičare i osobe sa invaliditetom, ali nisu svi u mogućnosti da plate ovo ljetovanje, te je potreban odaziv humanih građana kako bi se sve ovo moglo organizovati.

"Odlazak na more po osobi koštao je prošle godine oko 450 KM", rekao je on te dodao da će tamo, kao i u prostorijama javne kuhinje, pripremati sva tri obroka te će iznajmiti kuću sa kuhinjom i ostavom kako bi mogli kuvati.

Kako kaže, kao i svaki put, drugi dio tima ostaje u javnoj kuhinji i tako prepolovljen nastavlja sa pripremom redovnih dnevnih obroka.

Pored ovih aktivnosti, kako navodi, biće ponovo volontiranje u marketima.

"Mi imamo mnogo redovnih aktivnosti, a neke od tih su i prikupljanje tekstila", rekao je Subašić.

"Što se tiče socijalnog preduzeća - i dalje radimo na infrastrukturi. Ne može se napraviti ništa i raditi ako nemamo. Nama dolazi mnogo tekstila, a da nemamo svoje objekte ne bismo imali sve to gdje ostaviti, te bi pokislo", rekao je on i zahvalio svim humanim ljudima koji su podrška ovom udruženju.

