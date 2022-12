"Mozaik prijateljstva" pozvao građane u pomoć u prikupljanju slatkiše i igračaka za paketiće

Tim Udruženja građana "Mozaik prijateljstva" moli sve sugrađane da pomognu u akciji prikupljanja slatkiša kako bi i ove godine mališanima uljepšali djetinjstvo dodjelom paketića.

Prema njihovim riječima, mnoga djeca, nažalost, nemaju mogućnost da svakodnevno imaju slatkiš, te je ovo jedini način da vidimo njihova nasmijana, ali nerijetko od sreće uplakana lica.

"Molimo sve da zajedno sa svojom dječicom posjete našu javnu kuhinju i donesu slatkiše i igračke kako bismo mi i ove godine napravili paketiće i to ne bilo kakve već najveće, najljepše, najbogatije, jer ova djeca to zaslužuju", istakli su iz navedenog udruženja. Miroslav Subašić, predsjednik Udruženje građana "Mozaik prijateljstva", potvrdio je za "Nezavisne novine" da već dvije godine sprovode akciju prikupljanja slatkiša za djecu. "Ponosni smo na prošlu godinu, kada je javna kuhinja 'Obrok ljubavi' podijelila najbolje pakete djeci povodom Svetog Nikole, ali i za Novu godinu", kazao je on.

Dodaje da ovom prilikom poziva ljude da ponovo pomognu, jer i ove godine prave predstavu.

"Prikupili smo mi i sada nešto slatkiša i igračaka, ali to još nije dovoljno, jer mi nećemo da napravimo male pakete", istakao je on i dodao da tim "Mozaika prijateljstva" želi da djeca dobiju prave pakete.

"Cilj je da se naprave paketi kao kada bi bogati ljudi napravili za svoju djecu", pojasnio je on.

Prema njegovim riječima, želja je da taj paket bude toliko bogat i velik da ga dijete ne može ponijeti kući bez pomoći odrasle osobe.

"Ovim putem želimo da podstaknemo sve humane ljude da nam pomognu u ostvarivanju našeg cilja, te da budu dio jedne ovakve akcije koja djeci i njihovim roditeljima stavlja osmijeh na lice", poručio je Subašić.

Svake godine, kako on kaže, ima između 200 i 400 mališana kojima je potreban paketić.

"Mi imamo dogovor s Duškom Tadićem, koji ima humanitarni broj, te od njega imamo pomoć, a dobićemo i neke nove igračke", naglasio je on i dodao da će do Svetog Nikole skupiti paketiće, ali cilj je i za Novu godinu da se prikupe paketići, dakle plan je da se organizuju dvije podjele paketića.

"Mi smo sigurni da ćemo zajedno slatkiš po slatkiš, igračku po igračku napraviti dan iz snova za naše mališane", zaključio je Subašić.