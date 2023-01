"Mozaik prijateljstva" priprema praznični ručak za siromašne sugrađane

Uz svečanu trpezu, muziku i u prazničnoj atmosferi "Mozaik prijateljstva" će danas u svojim prostorijama pripremiti tradicionalan božićni ručak za skoro 500 socijalno ugroženih sugrađana.

Iako je, prema riječima Miroslava Subašića, predsjednika Udruženje građana "Mozaik prijateljstva", do sada bilo mnogo pripremljenih ručkova, najsvečaniji se tek priprema.

"Kako ja volim reći, hvala Bogu i dobrim ljudima, jer uz njihovu pomoć i pripremamo božićnu trpezu. Mi, u stvari, želimo da ujedinimo što više ljudi, da ih skupimo na jednom mjestu i da što više njih uživa u ručku i druženju, što i jest naš prvi zadatak", rekao je Subašić.

On ističe da će na Badnji dan od 13 časova u njihovu javnu kuhinju "Obrok ljubavi" na božićni ručak doći od 300 do 500 ljudi, a kako bi oni koji su pomagali da se sve to pripremi, ali i njihovi korisnici, 7. januar dočekali kod svojih kuća.

"Nadamo se da ćemo moći u dvije grupe ugostiti sve njih, jer ne mogu svi stati odjednom. Nadam se da će biti organizovana i muzika uživo, a naši sugrađani će dobiti i pakete osnovnih prehrambenih namirnica, koje su obezbijedila djeca u školama", kazao je Subašić.

Kako kaže, veliku zahvalnost iskazuje i "Poštama Republike Srpske", koje su obezbijedile sve namirnice za ručak.

"Ono što je veoma važno je to da su 'Pošte RS' na njihovo insistiranje pokrile kompletan ručak, a to znači da će ljudi sutra na trpezi imati ribu, sarmu, meso, kolače, pite i sve ostalo, i to u izobilju", rekao je Subašić.

Ističe da su u četvrtak počele pripreme te da su im pritekli u pomoć i radnici "Pošta RS", kako bi na vrijeme umotali sarme, kojih je potrebno oko 1.500.

Snježana Martić, zamjenica direktora "Pošta Srpske", rekla je da ovo preduzeće tradicionalno učestvuje u pripremanju ručka za korisnike javne kuhinje "Mozaika prijateljstva".

"Odlučili smo da ove godine povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića darujemo kompletan ručak korisnicima i rekli da će ovo postati naša tradicija", navela je Martićeva.

Subašić je naglasio da su zajedno dogovorili da će "Pošte RS" i ubuduće obezbjeđivati božićne ručkove, ali da im i mimo toga često pomažu.

"Mozaik prijateljstva" je udruženje građana nastalo 2004. godine, od kada postoji i javna kuhinja "Obrok ljubavi" u kojoj se svakodnevno pripremaju obroci za korisnike.