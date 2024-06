"Mozaik prijateljstva" vodi korisnike na more, potrebna im je pomoć

Udruženje građana "Mozaik prijateljstva" počelo je sa pripremama za ljetovanje te, već tradicionalno, i ove godine vodi svoje korisnike na more, njih 45.

"Nakon obilježavanja svih vjerskih praznika, krenuli smo s pripremama za more", naglasio je Miroslav Subašić, predsjednik Udruženja građana "Mozaik prijateljstva", te dodao da im je cilj da i ove godine pokušaju odvesti svoje korisnike na more.

"Već smo pronašli smještaj, a polako nastavljamo sa drugim pripremama", rekao je on za "Nezavisne".

Kako dodaje, trenutno traže pomoć za prevoz i hranu.

"Nešto hrane smo uštedjeli za ovaj put, a za ostalo krećemo u potragu", naveo je Subašić i dodao da do mora ima još dva mjeseca, te se još pripremaju.

"Idemo 25. avgusta u Zeleniku, u Crnu Goru", rekao je on.

Prema riječima Subašića, potrebno je dosta vremena kako bi se pripremili za more, jer, kako kaže, potreban im je za to novac.

"Mi već 18 godina tradicionalno vodimo ljude na more, a za to nemamo budžet. Mi ovo napravimo da nešto košta, a onda pored toga tražimo ko će za nekoga platiti kako bismo na moru imali namirnice za kuhinju", ispričao je on.

Prošle godine su, kako kaže, vodili 50 polaznika, i to djecu, paraplegičare i osobe sa invaliditetom, ali nisu svi u mogućnosti da plate ovo ljetovanje, te je potreban odziv humanih građana kako bi se sve ovo moglo organizovati.

"Odlazak na more po osobi koštao je prošle godine oko 450 KM, a cijena je ista i ove godine", rekao je on te dodao da će tamo, kao i u prostorijama javne kuhinje, pripremati sva tri obroka te će iznajmiti kuću sa kuhinjom i ostavom kako bi mogli kuvati.

Kako kaže, kao i svaki put, drugi dio tima ostaje u javnoj kuhinji i tako prepolovljen nastavlja sa pripremom redovnih dnevnih obroka.

