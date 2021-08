Na Banjalučkom velesajmu vakcinacija bez zakazivanja

BANJALUKA - Stanovnici Banjaluke danas će, bez prethodnog zakazivanja, na Banjalučkom velesajmu moći da se vakcinišu prvim dozama vakcina AstraZeneca i sputnjik ve.

Vakcinacija se vrši od 9.00 do 19.00 časova na vakcinalnom punktu u Banjaluci, saopšteno je iz Doma zdravlja.

Građani će, bez prethodnog zakazivanja, moći da budu vakcinisani do kraja sedmice. Na raspolaganju će im biti prve doze vakcina AstraZeneca i Sinopharm.

Vakcinacija će se sutra vršiti od 8.00 do 19.00 časova na vakcinalnom punktu, u srijedu, 4. avgusta, od 11.00 do 19.00 časova, a u četvrtak, 5. avgusta, od 14.00 do 19.00 časova.

Vakcinacija bez zakazivanja biće vršena i u petak, 6. avgusta, od 14.00 do 19.00 časova, a dostupne će biti prve doze vakcina AstraZeneca i Sinovak.

Iz Doma zdravlja Banjaluka su naveli da u subotu, 7. avgusta, neće biti organizovana vakcinacija bez prethodnog naručivanja jer će se taj dan vršiti revakcinacija drugom dozom kineske vakcine Sinopharm u periodu od 8.00 do 15.00 časova.

Kako su naveli, nastaviće se vakcinacija i na punktovima u seoskim i prigradskim ambulantama porodične medicine, a najavljen je dolazak 308 građana, koji će se ove sedmice vakcinisati na punktovima u seoskim i prigradskim ambulantama porodične medicine.

Vakcinacija se vrši u ambulantama porodične medicine Dragočaj, Potkozarje, Verići i Piskavica, dok će sutra vakcinacija biti organizovana u ambulantama porodične medicine Vrbanja, Zalužani i Mišin Han.

U srijedu, 4. avgusta, vakcinacija će biti u ambulantama porodične medicine Srpske Toplice, Karanovac, Krupa na Vrbasu i Bočac, a u četvrtak, 5.avgusta u ambulantama porodične medicine Goleši, Kola i Agino Selo.

U petak, 6. avgusta, vakcinacija će biti organizovana u ambulantama porodične medicine Borkovići, Bronzani Majdan i Stričići.