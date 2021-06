Na Skupštini grada Banjaluka varnice sijevale zbog gradnje mostova

BANJALUKA - Nastavak četvrte redovne sjednice Skupštine grada, između ostalog, obilježila je rasprava o tome ko finansira most u naselju Česma, koji treba da se gradi i koji je prijeka potreba mještana.

Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada, rekao je da, koliko je on upoznat ovo je projekat Vlade Srbije i Republike Srpske te da će republičko preduzeće "Putevi RS" finansirati ovaj projekat.

"Jedva čekam sjednicu na kojoj će nova gradska administracija tražiti nova zaduženja za projekte. Situacija je zbunjujuća, malo govore da će se zaduživati, malo da neće. Zaduživanje za velike projekte je opravdano i to tako funkcioniše svuda. Baš me zanima kako će uraditi nešto bez kredita ", kazao je Ilić.

Sa druge strane, gradonačelnik Draško Stanivuković ističe da je na sastanku s Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije, 22. aprila dogovoreno da most u Česmi rade "Putevi RS", ali da on sumnja da će se odugovlačiti sa početkom gradnje.

"Mi nemamo vremena da čekamo, naše je da riješimo imovinsko-pravne odnose i napravimo idejno rješenje. Bitno je da se što prije počne sa gradnjom mosta, a mi sa lijeve i desne strane obale zemljište možemo riješiti i u narednih godinu dana. Mislim da će "Putevi RS" tražiti samo neke izgovore da ne počnu sa gradnjom, a ako do toga dođe, mi ćemo uzeti emisiju obveznica u iznosu od šest miliona KM i sami napraviti most, jer je on najveći prioritet", naglasio je Stanivuković.

Dodao je da će u toku iduće sedmice tražiti sastanak sa predstavnicima Republike Srpske kako bi bilo dogovoreno ko će finansirati ovaj most te je rekao da očekuje da gradnja počne u drugoj polovini ove godine.

U toku sjednice izbila je rasprava između Stanivukovića i Srđana Amidžića, odbornika SNSD-a, o tome šta je važnije, most u Docu ili u Česmi.

"Most u Docu bi trebalo da bude prioritet. Radi se o veoma važnoj investiciji i značajnom projektu za građane. Znate li šta taj most znači za taj dio grada u smislu komunikacije, šta znači za Kastel, za turizam, ugostitelje? Grad ima sredstva u budžetu za taj projekat i zato ga gurajte. Podržavam i izgradnju mosta u Česmi, ali ne vjerujem da će on biti završen za godinu dana", kazao je Amidžić.

Stanivuković mu je odgovorio da je most u Docu važan, grandiozan te da bi bio lijepa razglednica grada.

"Ipak, 32 miliona KM, koliko košta most u Docu, bolje je uložiti u stvaranje novih radnih mjesta i mostove u naseljima koja ih nemaju. Most u Docu je zabluda za građane. Bivša administracija je za taj most obezbijedila tri miliona KM, a on košta 32 miliona KM. Mi nismo odustali od gradnje, jednostavno sada nema novca, a ima mnogo drugih prioriteta", rekao je Stanivuković.

On je istakao da će u toku ove ili naredne sedmice biti prebačena novčana sredstva od Republike Srbije u iznosu 2,2 miliona evra za izgradnju osnovne škole u Adi.

"U toku juna raspisujemo međunarodni javni konkurs za izgradnju najvećeg gradskog parka. Takođe, raspisujemo javni konkurs za izgradnju centralnog spomen-obilježja palim borcima. Pravićemo i najsavremeniji vidikovac na Banj brdu, kao i atletsku stazu. Ove godine ćemo raditi i dajak pristanište, uređujemo Kastel i pravimo ljetnu pozornicu", naveo je Stanivuković.

Sjednica će biti nastavljena sutra.

Stop kašnjenju odbornika

Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada, kazao je da će ubuduće, kada odbornici budu kasnili, prekinuti zasjedanje i prolongirati ga za neki drugi dan.

"Stvar lične kulture je da se javi kada se kasni na zasjedanje i to je opravdano, ali svaki put pojedinci kasne ujutro ili nakon pauze, a ne javljaju ništa. Mislim da sam dugo bio tolerantan u vezi s ovim pitanjem. Ovo je nepoštovanje odbornika prema građanima koji su ih birali, bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripadaju", rekao je Ilić.