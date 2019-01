Na društvenim mrežama pozivaju na Radojičićevu likvidaciju

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić, izložen je linču na društvenim mrežama, uključujući i otvorene pozive na likvidaciju, zbog odluke o obustavljanju novogodišnjeg programa poslije nasilnog prekida koncerta Harisa Džinovića u Banjaluci..

Kako se može vidjeti na Radojičićevom fan pejdžu na Facebook-u, mnogi od komentatora, a pri čemu dominiraju oni iz Federacije BiH, napali su Radojičića zbog njegovog poziva institucijama da riješe slučaj "Dragičević", nazivajući ga pogrdnim imenima, uz obilje najprimitivnijih uvreda i pozive na linč.

Tako su, na primjer, prvog čovjeka grada na Vrbasu nazvali "fašistom", "pederčinom", "majmunom", "paščetom", "štakorom", a sve to nakon što je odlučio da prekine novogodišnji program, zbog nasilnog prekida Džinovićevog koncerta.

Neki od komentatora su otišli toliko daleko, pa, poput izvjesnog Senada Gačevića pozivaju na Radojičićevu likvidaciju! Gačević, koji, sudeći prema njegovom profilu živi u Čeliću u FBiH, je, pored ostalih uvreda, između ostalog napisao…"sve su to ista govna kao Dodik sve njih treba uza zid i pobiti govna jednom zauvijek"!

Na to se jedan od komentatora, izvjesni Avdo Suljić nadovezuje pa kaže: "Vi ste ubijali dijete, o kakvoj djeci ti govoriš vadite se na djecu a vi ste u svijetu poznati po ubijanju djece", Đorđe Brujić se nadovezuje "nije on samo peder, on je i fašista", Resad Blažević konstatuje "kako laže pašče jedno.."

(NN/banjaluka.net)