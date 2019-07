Na jesen izgradnja mosta u Srpskim toplicama, pogledajte kako će izgledati

​Gradnja budućeg mosta preko Vrbasa u Srpskim toplicama, po svemu sudeći, mogla bi početi na jesen, saopšteno je na današnjoj prezentaciji idejnog projekta nove poveznice preko Vrbasa.

Poslije izgradnje novog mosta na mjestu nekadašnjeg Zelenog mosta u Obilićevu, Banja Luka bi trebala dobiti još jedan most preko Vrbasa, i to 220 metara uzvodno od postojećeg, jednosmjernog mosta u Toplicama.

Prema idejnom rješenju, koji su danas predstavili arhitekte iz projektanske kuće „Urbis“, budući most u Toplicama imaće raspon od 65, a širinu 11 metara. Pored dvije saobraćajne trake po tri i po metra biće izgrađene i pješačke staze širine po dva metra. Ovaj most primarano će biti orjentisan na teretni saobraćaj, s obzirom na to da je preko njega cirkulisati teretni saobraćaj u pravcu Istočnog tranzita.

Projektom je predviđeno da most bude građen sistemom konzolne gradnje od čelika i betona kao spregnuta konstrukcija. Na ovaj način gradnje, projektanti su se odlučili zbog konfiguracije terena i izuzetno uskog prostora na kojem će se nalaziti buduće gradilište.

Nakon idejnog rješenja, slijedi izrada glavnog projekta, koji bi trebao biti završen do 25. avgusta ove godine.

-Nakon izrade glavnog projekta, grad Banja Luka će, kao finansijer, pokrenuti javnu nabavku za izbor izvođača radova, a ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti, gradnja bi mogla početi već ove jeseni – izjavio je gradonačelnik Igor Radojičić.