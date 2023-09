Na listi čekanja čak 1.090 djece, Banjaluci hitno potrebni novi gradski vrtići

BANJALUKA - Zbog nedovoljnog broja mjesta 1.090 djece je na listi čekanja za vrtić Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banjaluci, privatni vrtići poskupljuju svoje usluge, a sa druge strane iz banjalučke Gradske uprave razmatraju opciju povećanja subvencija.

Prema riječima Petra Jokanovića, direktora Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, interesovanje za upis djece u vrtić je veliko.

"Raspisali smo konkurs za 417 mjesta, a prijavilo se 1.520, ali smo imali nekoliko odustajanja te je oko 1.090 djece na listi čekanja", kazao je za "Nezavisne novine" Jokanović.

Cijena vrtića je, kako on kaže, za jedno dijete 165 KM.

"Ukoliko dvoje djece ide kod nas u vrtić, cijena je za jedno 165 KM, a za drugo 115 KM, ukoliko troje djece ide u vrtić, prvo dijete plaća 115, drugo 99, a treće je oslobođeno plaćanja, a porodice 4+ su oslobođene plaćanja dok djeca ne počnu da rade ili završe studije", kazao je Jokanović.

Dodaje da svake godine upute inicijativu nadležnima da se otvori još vrtića, ali to su znatna sredstva, te se čeka pravi momenat.

"Nije rješenje da se u prizemlju stambene zgrade naravi prostor od 100 kvadrata za dvije vrtićke grupe, jer tada djeca nemaju igralište, te ne postoji mogućnost kvalitetnog realizovanja vaspitno-obrazovnog rada sa djecom", objasnio je on.

Najadekvatnije rješenje bi bilo, kako kaže, da se u naseljima gdje i postoji nedostatak kapaciteta, kao što su Lazarevo, Starčevica, Lauš i još nekoliko njih, naprave namjenski objekti, vrtići koji bi imali adekvatan sadržaj.

Prema riječima jedne Banjalučanke, čije je drugo dijete na listi čekanja za državni vrtić, interesovanje za upis je veliko, a kapaciteta nema.

"Ne znam zašto privatne vrtiće moramo plaćati 300 KM, a došlo je do poskupljenja od oko 40 KM. Meni je hrana u državnom vrtiću sasvim dobra i zadovoljna sam kada vidim kakvu uslugu daju djeci", kazala je Banjalučanka, te je dodala da je potrebna gradnja novih vrtića u gradu kako bi sva djeca imala adekvatnu uslugu uz normalnu cijenu.

Bojan Kresojević, gradski menadžer, potvrdio je za "Nezavisne novine" da je u planu povećanje subvencija.

"Ovo je prva gradska administracija koja je izdvojila 60 KM mjesečno po djetetu za subvencije boravka u privatnom vrtiću, jer koliko god radili na proširenju vrtića, to nije dovoljno da se završi tokom jednog ili dva mandata. Trenutno tih 60 KM zbog poskupljenja daje manji efekat, pa smo mi opredijeljeni da u narednom periodu povećamo taj iznos, ali za to nam je potrebna podrška svih koji predstavljaju grad, uključujući i Skupštinu grada Banjaluka", objasnio je on, te dodao da bi se povećali rashodi izdvajanjem za građane, potrebno je povećati i prihode.

"Odluku koju smo mi donijeli početkom ove godine da polovinom godine podignemo iznos subvencije, zbog neredovnog održavanja sjednica, moramo da prolongiramo dok finansije ne budu dovoljno jake da bi se realizovao ovaj poduhvat. Usljed smanjenja prihoda zbog sporog donošenja odluka, koje, i kada se donesu, ne budu objavljene u 'Službenom glasniku', ne možemo govoriti o tome koliko će se povećati ovaj iznos", poručio je Kresojević.

Podsjećamo da je Boran Bosančić, predsjednik Gradskog odbora Demosa Banjaluka, pozvao gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da se što prije sastane sa vlasnicima privatnih vrtića i da ih spriječi u njihovoj namjeri da dignu cijene vrtića.

"Razumijem zabrinutost mnogih roditelja zbog poskupljenja vrtića. Cijene vrtića u našem gradu postale su previsoke i to stvara dodatni finansijski teret za mnoge porodice. Mora se pod hitno reagovati, zabraniti vlasnicima da podižu cijene. Grad daje subvencije roditeljima, ali one očito više neće biti dovoljne", istakao je Bosančić, te dodao da je poseban problem to što ne postoji dovoljno gradskih vrtića i da je više od 1.200 mališana ovaj put ostalo bez gradskog vrtića, te su roditelji bili primorani da ih upišu u privatne.

Kao jedno od rješenja ovog problema Bosančić vidi i u gradnji novih gradskih vrtića.

"To je prva stvar koju Gradska uprava mora preduzeti. Treba naći gradske prostore i preurediti ih i otvoriti nove vrtiće. Jedan takav prostor ima na primjer u Osnovoj školi 'Milan Rakić' u Novoseliji. Tu bi se mogao otvoriti veliki gradski vrtić i tako olakšati ionako težak život naših sugrađana", pojasnio je Bosančić i dodao da je siguran da takvih prostora ima još u Banjaluci.