Na pola puta do završetka Zelenog mosta

Novi Zeleni most trebalo bi, kako je i planirano, da bude završen do kraja godine, a do sada je urađeno oko 50 odsto predviđenih radova.

Nenad Majstorović, rukovodilac gradilišta, rekao je da je do sada urađen desni obalni stub, te da su u toku radovi na srednjem i lijevom stubu.

"Dinamika je dosta dobra i sada smo negdje na pola posla", rekao je Majstorović.

Gradonačelnik Igor Radojičić, koji je juče obišao gradilište, kazao je da trenutno izvode radove na stubovima te da napreduju željenom dinamikom.

"Nadamo se da će vremenske prilike dozvoliti da se radovi odvijaju bez prekida i da spojimo dvije obale Vrbasa novim savremenim mostom", kazao je Radojičić.

Naglasio je da, prema novoj analizi, gradu u ovom trenutku nedostaje najmanje šest mostova, a da se vode razgovori za tri ili četiri prioritetna mosta.

"Što se tiče rasterećenja saobraćaja, most u Docu je jedan od prioritetnih, ali je on i najskuplji jer je potrebno riješiti dosta imovinsko-pravnih odnosa. Procijenjena vrijednost tog mosta je osam do devet miliona KM", rekao je Radojičić.

Dodao je da u Srpskim toplicama takođe treba mijenjati postojeći most koji nije adekvatan, da most u Krupi takođe nije predviđen za zadržavanje te ostaje da se riješi pitanje mosta u Česmi.