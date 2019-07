Na rušenje čeka 100 objekata u Banjaluci

BANJALUKA - Prošle godine donesena su rješenja o rušenju 126 objekata na području grada koji nisu imali građevinsku dozvolu, od čega je srušeno 27, potvrdili su u Urbanističko-građevinskoj inspekciji.

Prema njihovim riječima, rješenja o rušenju ostalih 99 objekata nisu izvršena zato što su investitori podnijeli zahtjeve za legalizaciju, a nakon pravosnažnog okončanja postupka i u zavisnosti od ishoda, nastaviće se s postupkom izvršenja rješenja.

"Veliki broj objekata za koje je doneseno rješenje o rušenju sagrađen je u periodu od 1980. do 2013. godine", rekli su u ovoj inspekciji.

Dodali su da su svi objekti koji su građeni prošle godine imali građevinsku dozvolu.

"Inspekcija je prošle godine izvršila 3.578 inspekcijskih nadzora, a investitori najčešće bespravno pokušavaju graditi pomoćne objekte i ograde, te individualne stambene objekte i stambene dogradnje individualnih objekata. Prema procjenama, smanjuje se broj bespravno započetih objekata", rekli su u Urbanističko-građevinskoj inspekciji.

Kaznenim odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju predviđene su kazne za učesnike u građenju koji radove izvode bez prethodno pribavljene građevinske dozvole i to od 5.000 KM do 30.000 KM za pravno lice i od 500 KM do 5.000 KM za fizičko lice.

"Većina zahtjeva za legalizaciju odnosi se na individualne stambene objekte, pa zatim individualne stambeno-poslovne objekte i pomoćne objekte", kazao je Vuk Višekruna, šef Odsjeka za legalizaciju.

Dodao je da su objekti bez dozvole građeni većinom u rubnim dijelovima grada, najviše ih se nalazi u naseljima Motike, Kuljani i Priječani, a uglavnom su to kuće, poslovni prostori, garaže i ograde.

Među objektima koji su srušeni prošle godine zbog neposjedovanja građevinske dozvole je i ugostiteljski objekat "122 Club" u naselju Nova varoš, koji je bespravno izgrađen na gradskoj zemlji još osamdesetih godina prošlog vijeka.

Na tom mjestu je navodno planirana izgradnja stambene zgrade, a na gradskoj zemlji je ostao toliko godina zahvaljujući dugim sudskim sporovima.