Na spomen-ploči i dalje piše da su djeca umrla umjesto ubijena

BANJALUKA - Ni nakon skoro dvije godine od podnošenja inicijative riječ "umrli" nije zamijenjena riječju "ubijeni" na spomen-ploči na školi u Šargovcu u Banjaluci.

Rekli su za "Nezavisne novine" u Udruženju potomaka i poštovalaca žrtava ustaškog pokolja "7. februar 1942. godine Banja Luka", koje je i podnijelo inicijativu za promjenu postojeće ploče, a prema riječima sekretara Udruženja Vladimira Pantića, Udruženje i dalje stoji iza svog zahtjeva.

"Mi smo išli i prema školi, gdje je direktor bio pristupačan, ali je rekao da to ne mogu uraditi, da to nije vezano za sam grad. Ja sam smatrao da to treba promijeniti, a oni su samo na školu stavili još veću ploču nego što je bila sa istim sramotnim nazivom. Napisali su da su djeca umrla", rekao je Pantić.

Osim školi, inicijativa je upućena i Gradskoj upravi Banjaluka.

"To su dvije adrese na koje smo mi išli, jer smo smatrali da su to adrese koje treba da upute inicijativu dalje na rješavanje", rekao je Pantić.

Kako stoji u inicijativi Udruženja, promjenom spomen-ploče na Osnovnoj školi "Đura Jakšić" u Šargovcu dobila bi se prava istina o konkretnom načinu smrti srpskih učenika.

"Ustaše su nakon zločina natjerale učiteljicu da u dnevnik pored imena svakog djeteta upiše da je umrlo. U Arhivu Republike Srpske pronađen je dnevnik u kome piše da su srpska pravoslavna djeca umrla, a ne ubijena", naveli su u inicijativi iz Udruženja, dodajući da bi se promjenom dobila prava istina o konkretnom načinu smrti srpskih učenika.

"Apelujemo da se riječ 'umrli' zamijeni riječju 'ubijen/a', da se na spomen-ploču upiše izvršitelj zločina, te da se izvrši promjena i u pronađenom dnevniku učenika u Arhivi Republike Srpske", stoji u inicijativi.

Iz Gradske uprave Banjaluka istakli su za "Nezavisne novine" da su oni odgovorili na inicijativu i da nema osnova za promjenu spomen-ploče, jer je na ploču prepisano onako kako je zapisano u dnevniku. Takođe, dodali su da je urađeno sve prema važećim zakonima.

Inače, u Udruženju su istakli da su inicijativu za promjenu spomen ploče podnijeli u novembru 2021. godine.