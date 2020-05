Na zemljištu kod Poljoprivredne škole u planu gradnja srednjoškolskog centra

​Na zemljištu oko Poljoprivredne škole u Lazarevu za koje je prije nekoliko dana Viši privredni sud uvažio žalbu grada i vratio ga na ponovni postupak, planirano je da se na njemu napravi novi veliki srednjoškolski centar, koji bi obuhvatao tri ili četiri škole koje imaju problem sa smještajnim uslovima, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić.

Prema njegovim riječima, nekoliko srednjih škola u gradu ima problem sa smještajem i uslovima rada, a to su Građevinska, Medicinska, Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička i još neke.

"Jedan od velikih planova Gradske uprave je da se na ovom zemljištu napravi srednjoškolski centar. Time bismo uspjeli trajno da riješimo problem neadekvatnih uslova u nekoliko srednjih škola, kao i problem srednjeg obrazovanja u gradu", pojasnio je Radojičić.

Petar Bilčar, načelnik Odjeljenja za komunalne poslove, rekao je da je izgradnja Srednjoškolskog centra dugoročni cilj Gradske uprave te da je to plan za period do 2025. godine.

"Prvo moramo napraviti idejni projekat kojim je predviđeno da se u neposrednoj blizini Poljoprivredne škole izgrade objekti u koje bi se smjestile škole koje imaju problem sa prostorom, kao što su Građevinska, Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička i još neke", kazao je Bilčar.

Dodao je da je ideja da ovi objekti ne budu daleko od centra grada, da imaju dobru saobraćajnu komunikaciju te da to prostorno-planske mogućnosti dozvoljavaju.

"Mislimo da ova lokacija zadovoljava sve kriterijume i to je prijedlog s kojim ćemo ići ka projektantskoj kući. Prvo moramo vidjeti kako bi to izgledalo i da li je to moguće realizovati. Podsjećam da smo ranije planirali nadogradnju Građevinske škole na Tehničku, ali su projektanti upozorili da konstrukcija to ne bi izdržala, pa se iz tog razloga odustalo pa zbog toga moramo biti oprezni", zaključio je Bilčar.

Ljuban Bajić, direktor Građevinske škole, rekao je da bi izgradnja srednjoškolskog centra trajno riješila problem ove škole, koja je trenutno podstanar i nema adekvatne uslove rada.

"Potrebni su nam kabineti, prostor za vannastavne aktivnosti, praktičnu nastavu i zanate, odnosno jedan objekat ili dio objekta, kako bismo mogli da riješimo sve probleme i omogućimo svim profesorima, nastavnicima i učenicima najbolje moguće uslove za učenje i rad", dodao je Bajić.

Inače, sredinom februara članovi Gradskog odbora SNSD-a Anja Ljubojević i Aleksa Barudžija Ministarstvu prosvjete i kulture RS i nadležnim odjeljenjima u Gradskoj upravi podnijeli su inicijativu "Tri škole pod jednim krovom".

"Našom inicijativom 'Tri škole pod jednim krovom' želimo da izgradimo novi objekat koji će zadovoljiti sve potrebe Ugostiteljsko-trgovinsko-turističke škole, Građevinske škole i Škole učenika u privredi", kazala je tada Ljubojevićeva.