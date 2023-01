Nadležne službe u Banjaluci u stanju pripravnosti

​Zbog najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se u Banjaluci očekuju obilne padavine i jak vjetar, nadležne službe su u stanju pripravnosti.

"S obzirom na to da su za područje Banjaluke najavljeni jaki udari vjetra sve službe su u pripravnosti, a stavljena su u pripravnost i preduzeća koja rade na održavanju i naloženo im je da preventivno djeluju i da, u slučaju potrebe, djeluju kako u gradskim tako i u prigradskim naseljima", rekli su iz Gradske uprave.

Kako kažu, već tokom proteklog vikenda nadležne službe su intenzivirale sve aktivnosti.

“Sprovedeno je niz preventivnih mjera kako bi se na što efikasniji način odgovorilo na vremenske neprilike u skladu sa najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske”, istakli su oni, te dodali da se situacija i dalje prati, a o svemu će sugrađani biti redovno informisani.

"Klimatske promjene dovele su do sve učestalijih pojava poplava, ali i do pojave sušnih perioda na teritoriji grada zbog čega je potrebno da se izdvoje dodatna sredstva za održavanje vodotokova, saniranje problema koji dovode do pojave bujičnih poplava ali i za čišćenje oborinskih kanala", istakla je ranije Milada Šukalo, savjetnica gradonačelnika, te dodala da se trude da reaguju na vrijeme, kako bi pravovremeno izvršili sve neophodne pripreme kako bi maksimalno smanjili rizik i potencijalne štete koje mogu napraviti vremenske nepogode.