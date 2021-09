Nadležni demantuju Stanivukovića: Dozvole su javne, pacijenti nemaju razloga za strah

BANJALUKA - Uvidom u registar Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH firma "TGT Tehnogas" je nosilac dozvole za stavljanje u promet medicinskog gasa kiseonika, saopštili su u petak iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS reagujući na teške optužbe gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da se na UKC RS koristi kiseonik koji je registrovan kao tehnički, a ne medicinski.

Stanivuković je u petak podnoseći krivične prijave ispred Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka ustvrdio da se na UKC RS za liječenje pacijenata koristi kiseonik koji je registrovan kao tehnički, a ne medicinski, na šta je Vlado Đajić, generalni direktor UKC RS, odgovorio da odgovorno tvrdi da je kiseonik koji se koristi za liječenje pacijenata isti onaj koji se koristi u svim bolnicama u Evropi i svijetu.

Stanivuković je na svom Instagram profilu kasno popodne spominjao dvije "moguće istine".

"Prva je da su uvozili tehnički industrijski gas koji je kao takav išao na Klinički centar, pacijentima. Druga je da su neovlašteno uvozili medicinski gas bez licenci, atesta i kontrole, a knjižili ga kao tehnički industrijski gas", napisao je na profilu Stanivuković.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS upozorili su da se svaka insinuacija i plasiranje zlonamjernih informacija u javnosti može smatrati direktnim ugrožavanjem zaštite zdravlja stanovništva i izazivanjem straha kod pacijenata i njihovih porodica.

"Lijekovi koji imaju dozvolu za stavljanje u promet u BiH, kao što je slučaj sa navedenim lijekom čiji je zastupnik ova firma, jesu lijekovi čiji su kvalitet, efikasnost i bezbjednost dokazani. Registar Agencije je javno dostupan na zvaničnoj internet stranici te institucije", navodi se u saopštenju iz Ministarstva.

Đajić je naglasio da nema straha za pacijente te da Stanivuković širi paniku i da je zaslužio tužbe zbog toga.

"Mi, kada smo raspisivali tender, dobili smo odgovor od Agencije za lijekove BiH da ponuđač ima rješenje da se bavi proizvodnjom i prometom medicinskog kiseonika, čiji je sastav 99,5 odsto kiseonika, i mi smo hiljade pacijenata izliječili istim tim kiseonikom", naveo je Đajić.

Stanivuković je rekao da je podnio krivične prijave protiv Vlade Đajića, generalnog direktora UKC RS, Alena Šeranića, ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, Stanislava Čađe, direktora firme TGT i Milice Matijević, glavnog republičkog zdravstvenog inspektora.

"Imam ozbiljna saznanja i dokaze koje držim. Da li javnost RS i doktori, pacijenti i građani znaju da u UKC RS dolazi kiseonik bez licenci, atesta, bez kontrole serije i bez papira koji potvrđuju o kojem i kakvom se kvalitetu kiseonika radi. Imamo sve dokaze da firma TGT iz Laktaša uvozi sav kiseonik za UKC RS, a direktor firme je Stanislav Čađo, bivši ministar. Ova firma nije registrovana ni za promet lijekova ni za proizvodnju lijekova", optužuje Stanivuković.

Još je naveo da Agencija za lijekove BiH nije uvezla medicinski kiseonik.

"UKC RS je isplatio firmi TGT 1.350.000 KM i to za isplatu tehničkog, a ne medicinskog kiseonika. Pozivam tužilaštvo da reaguje. Pitam direktora UKC RS da demantuje ovo i ministra Šeranića. Takođe, pitam republičkog zdravstvenog inspektora Milicu Matijević da li je izvršena inspekcija tog kiseonika", rekao je Stanivuković.

On je naveo da je "ugovor sa firmom TGT težak dva miliona KM".

Čađo je izjavio da su notorna neistina i laž tvrdnje koje je Stanivuković iznio o tobožnjoj ugroženost zdravlja pacijenata.

"Kiseonik koji se proizvodi u postrojenjima za proizvodnju kiseonika je jasno određene čistoće koja apsolutno zadovoljava sve standarde njegove primjene, dakle, i u medicini", rekao je Čađo i dodao da svaku nabavku i isporuku kiseonika kupcima prati odgovarajuća dokumentacija sa podacima o čistoći, kvalitetu i ostalim karakteristikama, i to je slučaj sa isporukama svim kupcima, pa i zdravstvenom sektoru.

Đajić još naglašava da je Stanivukoviću stalo samo do njegove lične promocije.

"Plaši pacijente, njihovu rodbinu i zbog ovog što on radi je zaslužilo tužbe. On je trebalo kao prvi čovjek grada da pomogne i vidi šta nama treba, a ne da priča nešto što nema veze i širi bespotrebnu paniku. Ovo je dokaz da mu nije stalo do građana uopšte. On je prvi u istoriji koji je tužio zdravstvene radnike i porodilje i nije im isplatio ono što im je predviđeno budžetom grada Banjaluka", naglasio je Đajić.

U Inspektoratu Republike Srpske u petak su kazali za "Nezavisne" da nemaju saznanja u vezi sa prijavom koju je Stanivuković podnio protiv Milice Matijević, glavnog republičkog zdravstvenog inspektora.

Prijava protiv Begića

Odbornici većine u Skupštini grada Banjaluka podnijeli su krivičnu prijavu protiv Ivana Begića, odbornika PDP-a, zbog vrijeđanja i nazivanja odbornika većine fašistima.

Dragoslav Topić, šef Kluba odbornika SNSDa, istakao je da su krivičnu prijavu podnijeli zbog uvreda na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi koja je održana u utorak.

"Podvlačim, ovo nije prijava protiv jednog pojedinca, već protiv svih onih koji ubuduće žele da govore jednim ovakvim jezikom uvreda i raspirivanjem netrpeljivosti", kazao je Topić.

Podsjećamo, Begić se kasnije izvinio kolegama i javnosti.