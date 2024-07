Najstariji mladoženja u Banjaluci imao 90, a mlada 70 godina

BANJALUKA - Najstariji banjalučki mladoženja oženio se u devedesetoj godini života u Banjaluci, dok se nevjesta udala u sedamdesetoj godini.

Potvrdili su ovo iz Gradske uprave za "Nezavisne" te dodali da je ove godine zaključeno 13 brakova više nego prošle.

"U periodu od 1. januara do 26. juna 2024. godine u gradu Banjaluka obavljeno je 366 vjenčanja, a u istom periodu prošle, odnosno 2023. godine, zaključena su 353 braka, što je neznatno povećanje broja zaključenih brakova", kazali su oni.

Kako dodaju, najstariji mladoženja ove godine rođen je 1934. godine, a nevjesta 1954.

"Što se tiče podataka za prošlu godinu, najstariji mladoženja rođen je 1946. godine, a mlada 1961", naveli su oni.

Najmlađi mladoženja ove godine, kako kažu, je 2004. godište, a njegova izabranica je rođena iste godine.

"Prošle godine najmlađi par koji je zaključio brak činili su mladoženja 1997. godište, te nevjesta rođena 2006. godine", kazali su oni.

Pred matičarima za uže područje grada, bez mjesnih kancelarija oko Banjaluke, kako kažu, obavljena su 32 vjenčanja izvan službenih prostorija, odnosno u restoranima.

"U službenim prostorima, tj. u Muzeju savremene umjetnosti i atrijumu Gradske uprave grada Banjaluka, obavljena su 294 vjenčanja", istakli su oni.

Što se tiče nadoknade za vjenčanje, kako napominju, izvan službenih prostorija, osim u situacijama kada se radi o bolesnim ili na drugi način spriječenim osobama, nadoknada za vjenčanje iznosi 200 KM.

Prema riječima sociologa Ivana Šijakovića, broj vjenčanja zavisi od raznih okolnosti.

"To varira od godine do godine. Možda parovi žele da se venčaju u prestupnoj godini, pa je ove godine više venčanja", rekao je on za "Nezavisne".

Kako dodaje, najstariji par je stvarno zanimljiv slučaj i pokazuje vitalnost mladoženje.

"Najmlađi par je izuzetak od današnjeg uobičajenog venčanja pri kraju treće decenije", zaključio je on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.