Najviše prvačića u RS u banjalučkoj OŠ "Branko Radičević"

BANJALUKA - Školu sa najviše đaka u Republici Srpskoj, OŠ "Branko Radičević" u naselju Starčevica, ove školske godine pohađaće 220 prvačića, što je za 15 manje u odnosu na prošlu godinu, potvrdila je Darija Mićić, direktorica ove škole.

Najviše prvačića na području grada ove godine upisano je upravo u ovu školu, a Mićićeva je rekla da će kao i prošle godine biti manjih problema u organizaciji nastave zbog prevelikog broja upisanih, ali da će uspjeti normalno izvoditi nastavu.

"Ne vjerujem da je manje upisanih zbog novih upisnih područja, jer je to i dalje mali broj. Roditelji 15 učenika koji po upisnom području pripadaju OŠ 'Petar Petrović Njegoš' obratili su se Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport za saglasnost da djecu upišu u našu školu i dobili su je", objasnila je Mićićeva.

Prema njenim riječima, oni ne mogu upisati nijedno dijete koje ne pripada upisnom području ove škole ili ukoliko nemaju saglasnost.

"Dok se škola ne dogradi, nastavu ćemo organizovati na način na koji smo to radili i do sada, a nadam se da će škola biti dograđena do kraja kalendarske godine", kazala je Mićićeva.

Đaci su u ovoj školi zbog premalog kapaciteta i nedostatka učionica prošle godine nastavu pohađali u tri smjene.

Dragan Banjac, načelnik Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, rekao je da je broj upisane djece u OŠ "Branko Radičević" u opadanju jer su se trudili da roditeljima objasne da djecu upišu u druge škole.

"Od ove školske godine prvačići su se u pojedine osnovne škole upisivali po novim upisnim područjima. Zbog novih upisnih područja pojedine škole, kao i OŠ 'Branko Radičević', pomalo su rasterećene jer smo djecu slali u OŠ 'Petar Petrović Njegoš' i nismo imali problema prilikom upisa. Niko se nije žalio ili bunio", objasnio je Banjac.

Naglasio je da je cilj novog upisnog područja, koje je na snazi od ove školske godine, da se djeca upisuju u škole u svom mjestu življenja, a ne u druge ulice i naselja.

Banjac je rekao da je grad obavio sve što je bilo u njegovoj nadležnosti po pitanju dogradnje OŠ "Branko Radičević", da su dostavili Ministarstvu prosvjete i kulture RS projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu te da je na njima da raspišu tender i izaberu izvođača radova.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS rekli su da je Vlada RS obezbijedila sredstva za dogradnju objekta OŠ "Branko Radičević".

"Planirana je dogradnja 10 učionica kako bi se obezbijedio dodatni učionički prostor s obzirom na to da ovu školu pohađa 1.750 učenika i sada se nastava izvodi u otežanim uslovima. U toku je priprema tenderske dokumentacije, poslije čega će biti raspisan tender", rekli su u Ministarstvu.

Dodali su da će se precizan iznos ulaganja znati po završetku tenderske dokumentacije.

U gradu upisano 1.928 učenika

U 29 osnovnih škola na području grada u prvi razred u školsku 2018/2019. godinu ukupno je upisano 1.928 učenika, što je za 15 učenika više nego prethodne školske godine.

Najmanje prvačića za narednu školsku godinu, njih 12, upisano je u Osnovnoj školi "Ćirilo i Metodije" u mjesnoj zajednici Piskavica.