Naknada za kablovsku kanalizaciju do 50.000 KM

BANJALUKA - Najviša paušalna naknada za već postavljenu kablovsku kanalizaciju na javnim površinama biće 50.000 KM, a najniža 20.000 KM ako odbornici na sjednici Skupštine grada 28. marta prihvate prijedlog ove odluke o visini paušalne naknade.

Gradonačelnik Igor Radojičić rekao je nakon sjednice Kolegijuma Skupštine grada da će pred odbornicima biti 49 tačaka dnevnog reda.

"Godinama unazad nije bilo riješeno pitanje postavljanja kablovske kanalizacije. Do sada smo riješili pitanje prekopa i postavljanja novih, a ova odluka odnosi se na uvođenje paušalne naknade za već postavljenu kablovsku kanalizaciju na javnim površinama", objasnio je Radojičić.

Naglasio je da do sada nije ostvarivan nikakav prihod za grad, kao ni za postavljene bazne stanice mobilne telefonije.

"Paušalna naknada će zavisiti od zona jer je grad podijeljen po zonama. Najviša godišnja cijena je u prvoj zoni - oko 50.000 KM, a u najnižoj zoni visina naknade bi trebalo da bude oko 20.000 KM", istakao je Radojičić.

Dodao je da će odbornici raspravljati i o odluci koja uređuje korištenje javnih površina.

"Cilj je da se kroz ovu odluku riješi pitanje postavljanja kioska, zauzimanja javnih površina, uključujući i ljetne i zimske bašte, o čemu se debata vodi već godinama i mislim da ćemo ga sada riješiti da budu zadovoljni i građani i ugostitelji ", rekao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, prijedlog zaključka o utvrđivanju Nacrta regulacionog plana dijela centralnog područja grada odnosi se na ogromno područje.

"To je prostor koji obuhvata dio od Paskuline ciglane do Ulice Vase Pelagića, i od Ferhadije do Narodne skupštine. U ovoj zoni ćemo imati jednu urbanu sliku grada, prije svega govorim o ovoj vertikali od Autobuske stanice do Ulice Vase Pelagića", rekao je Radojičić.

Objasnio je da je prostor stare autobuske stanice planiran sa spomen-obilježjem i vertikalnim parkinzima, preko sadašnjeg parkinga kod Muzeja savremene umjetnosti RS, koji bi u budućnosti trebalo da bude trg.

"Nova šetališna zona trebalo bi da bude uspostavljena od spomenika banu Milosavljeviću prema budućem centralnom spomen-obilježju", pojasnio je Radojičić.

Dodao je da je cilj da se sa gradskog područja skloni što više motornih vozila jer je preskupo da se u najužem dijelu grada zauzimaju parking prostori na horizontalnim saobraćajnicama.

Odbornici će raspravljati i o kalendaru turističkih manifestacija u gradu za ovu godinu, te o izvještajima i programima rada gradskih preduzeća i ustanova.

Zoran Talić, predsjednik Skupštine grada, rekao je da je na ovoj sjednici Kolegijuma donesena i odluka o nastavku rada na izradi etičkog kodeksa Skupštine, što je i obaveza lokalne zajednice.

Traže izmjenu

Gradonačelnik Igor Radojičić rekao je da je grad tražio izmjenu novog Zakona o lokalnoj samoupravi RS, prema kojem u administracijama lokalnih zajednica mogu biti zaposlena tri službenika na 1.000 stanovnika.

"Tražimo da se radi o izmjeni ulaznih podataka ili o nekoj drugoj metodologiji obračuna jer bismo mi po toj metodologiji trebali ukinuti trećinu kapaciteta zdravstvenih ustanova u gradu i dovesti do niza problema", objasnio je Radojičić.

Dodao je da trenutno u Gradskoj upravi ima oko 750 zaposlenih, ali da se ta cifra dnevno mijenja zbog bolovanja i ostalih problema.