Nakon 20 godina parcele u Ramićima u vlasništvu porodica poginulih boraca

​BANJALUKA - U Gradskoj upravi Banjaluka potpisani su danas ugovori o prenosu prava svojine na parcelama u naselju Ramići sa predstavnicima 12 porodica, čime su konačno riješeni imovinsko-pravni odnosi i te porodice dobile vlasništvo na parcelama na kojima su izgradili svoje stambene objekte.

"Srećan i tužan trenutak u isto vrijeme. Srećan jer rješavamo jedan problem koji je čekao 20 godina. Ovi ljudi koji su dali sve svoje za Republiku Srpsku, njihova djeca i najuži krug rodbine dvije decenije čekaju da se riješe imovinsko-pravni odnosi i da ovi placevi i njihova ognjišta i kuće pripadnu njima. Nažalost, tužno je jer neki od njih nisu doživjeli rješenje ovog izazovnog problema", kazao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke poslije susreta sa ovim porodicama.

Dodao je da je aktuelna gradska administracija, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, za samo nekoliko mjeseci uspješno riješila ovaj problem i ispravila jednu vrstu nepravde.

"Riječ je od oko 40-50 članova ovih porodica koji to definitivno zaslužuju i oni konačno mogu da kažu da je to njihovo i da niko ne može to da dovede u pitanje", naglasio je Stanivuković.

Istakao je da zna tu njihovu brigu jer ih je obilazio ranije i kao odbornik i, prije svega, kao čovjek. Poručio je i drugim porodicama koje imaju ovaj problem da su i tu vrlo blizu rješenja i da se upravo na dnevnom redu predstojeće sjednice

Skupštine grada Banjaluka nalazi takva odluka za Drakulićku ulicu.

"Nastavićemo dalje u Ramićima da rješavamo probleme koje ove porodice imaju. Prije svega, sada treba da uđu u proces legalizacije i s obzirom na to da su dugo čekali, ovi predmeti biće prioritetni. Takođe, provjerićemo mogućnosti izgradnje kanalizacije i drugih stvari koje su im potrebni kako bi imali jedan ugodniji ambijent za život", naveo je Stanivuković i zahvalio svim organizacijama i institucijama koje su dale svoj doprinos da se zajedničkim snagama riješi ovaj dugogodišnji problem.

Stanislav Brkić, predsjednik Gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Banjaluka, kazao je da je ovih 12 porodica prije 19 godina dobilo placeve, da su izgradili kuće, ali da ih nisu mogli legalizovati niti biti vlasnici tih kuća.