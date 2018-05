Nakon Sarajeva nevrijeme stiglo i u Banjaluku

BANJALUKA - Obilne kišne padavine, praćene vjetrom i grmljavinom, pogodile su danas u poslijepodnevnim satima Banjaluku.

Nekoliko sati nakon što je nevrijeme zahvatilo Sarajevo, kiša je stigla i u najveći grad Republike Srpske.

Podsjećamo, u Sarajevu je ranije padala kiša a potom je uslijedio grad koji je prekrio ulice. Opširnije o tome pročitajte na OVOM LINKU.

Prema najavama meteorologa, slično vrijeme očekuje se i u sutra u Bosni i Hercegovini.

U četvrtak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne, jače naoblačenje sa juga će uslovljavati kišu, pljuskove i grmljavinu u cijeloj zemlji.

Jače padavine u drugoj polovini dana. Uz kišu i pljuskove, postoje uslovi i za pojavu grada. Najmanje padavina se očekuje za sjeveroistok Bosne, gdje će prije podne biti i sunčanih perioda.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 14 stepeni, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu do 27 stepeni.