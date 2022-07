Nakon upozorenja, radnicima Centra za predškolsko regres i 50 KM na platu

Nakon sastanka predstavnika grada i Sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje dogovoreno je da će im danas biti isplaćen dio regresa u iznosu od 350 KM te da će potpisati izmjene i dopune Kolektivnog ugovora, kako bi svim radnicima avgustovska plata bila uvećana za 50 KM.

Osim toga, od ponedjeljka će početi i pregovori o potpisivanju novog kolektivnog ugovora za zaposlene u Centru.

Naime, nakon odluke Sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje o stupanju u štrajk upozorenja, od 26. jula ove godine, predstavnici Sindikata su, na poziv Gradske uprave u srijedu, 27. jula održali sastanak s predstavnicima grada.

"Na sastanku je dogovoreno da do petka, 29. jula, svim radnicima Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje bude isplaćen drugi dio regresa u iznosu od 350 KM, a da se već u ponedjeljak, 1. avgusta, potpišu izmjene i dopune Kolektivnog ugovora, kako bi svim radnicima avgustovska plata bila uvećana za 50 KM. Treći korak jeste potpisivanje novog kolektivnog ugovora za zaposlene u Centru do kraja avgusta, kako bi već od septembra došlo do novog povećanja plata i ostalih primanja", saopštili su iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.

Ističu da je, nakon ovog sastanka, održan i sastanak Sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, na kojem je donesen zaključak da će radnici, ukoliko ne dođe do ispunjenja zahtjeva, aktivirati odluku o stupanju u štrajk upozorenja.

"U tom slučaju, ako do toga dođe, aktiviraćemo ovu odluku, jer plate zaposlenih u ovoj javnoj ustanovi nisu povećane već 17 godina", navodi se u saopštenju ovog sindikata.

Jelena Kurtinović, direktorica Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, za "Nezavisne" je rekla da je obećano da će u ponedjeljak biti održan sastanak o pojedinačnom kolektivnom ugovoru.

"Ovo su odvojene stvari. Utvrđeno je i dogovoreno da će regres i 50 KM biti isplaćeni do petka na avgustovsku platu, a pregovori o pojedinačnom kolektivnom ugovoru kreću u ponedjeljak", rekla je Kurtinovićeva te dodala da je u Kolektivnom ugovoru u obrazovanju definisano da se o tome dogovaraju poslodavac, sindikat ustanove i osnivač.

Podsjećamo, radnici su u utorak iskazali svoje nezadovoljstvo i najavili ovaj štrajk, s obzirom na to da im nije isplaćeno povećanje plate od 50 KM te dio regresa.